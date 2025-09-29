Raid russi su Ucraina, ancora droni nei cieli della Danimarca. LIVE

"Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta, gli italiani possono stare tranquilli". Il ministro Tajani rassicura dopo l'ennesimo allarme droni nei cieli d'Europa. In Danimarca nuovi sorvoli presso siti militari: il governo vieta tutti i voli civili di droni in vista del vertice europeo di mercoledì a Copenaghen. Mobilitate anche le forze armate tedesche a supporto. Un vasto raid russo ha fatto almeno quattro morti a Kiev.
in evidenza
'Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta, gli italiani possono stare tranquilli'. Il ministro Tajani rassicura dopo l'ennesimo allarme droni tra sabato e domenica nei cieli d'Europa. In Danimarca nuovi sorvoli presso siti militari: il governo vieta tutti i voli civili di droni in vista del vertice europeo di mercoledì a Copenaghen. Mobilitate anche le forze armate tedesche a supporto. Un vasto raid russo ha fatto almeno quattro morti a Kiev.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)