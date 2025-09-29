Raid russi su Ucraina, ancora droni nei cieli della Danimarca. LIVE

'Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta, gli italiani possono stare tranquilli'. Il ministro Tajani rassicura dopo l'ennesimo allarme droni tra sabato e domenica nei cieli d'Europa. In Danimarca nuovi sorvoli presso siti militari: il governo vieta tutti i voli civili di droni in vista del vertice europeo di mercoledì a Copenaghen. Mobilitate anche le forze armate tedesche a supporto. Un vasto raid russo ha fatto almeno quattro morti a Kiev.

