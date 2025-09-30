Raid russo su Sumy, uccisa famiglia: morti due bimbi. LIVE

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev. "Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov.

Trionfo del partito filo-Ue alle legislative in Moldavia, con oltre il 50% dei voti rispetto al 24,26% del blocco filorusso. Bruxelles esulta. "La nostra porta è aperta", dice la Von der Leyen. "Dalle urne emerge un mandato forte per l'adesione all'Ue: non ci facciamo intimidire", afferma la presidente Sandu con riferimento alle presunte ingerenze russe.

