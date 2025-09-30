Raid russo su Sumy, uccisa famiglia: morti due bimbi. LIVE

Due bambini e i loro genitori sono morti stanotte in un raid russo sulla regione ucraina di Sumy, secondo le autorità di Kiev. Nelles scorse ore trionfo del partito filo-Ue alle legislative in Moldavia, con oltre il 50% dei voti rispetto al 24,26% del blocco filorusso. Bruxelles esulta. "La nostra porta è aperta", dice la Von der Leyen. "Dalle urne emerge un mandato forte per l'adesione all'Ue: non ci facciamo intimidire", afferma la presidente Sandu con riferimento alle presunte ingerenze russe
Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev. "Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov.
Trionfo del partito filo-Ue alle legislative in Moldavia, con oltre il 50% dei voti rispetto al 24,26% del blocco filorusso. Bruxelles esulta. "La nostra porta è aperta", dice la Von der Leyen. "Dalle urne emerge un mandato forte per l'adesione all'Ue: non ci facciamo intimidire", afferma la presidente Sandu con riferimento alle presunte ingerenze russe.
Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Washington di vendere i missili alle nazioni europee che poi li invieranno a Kiev. E il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News Sunday che Trump sta valutando che "decisione finale" prendere su questo accordo.
Mattarella: Onu bussola per affrontare ogni crisi
"Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan.
Kiev: 2 bimbi e loro genitori morti in raid russo sul Sumy
