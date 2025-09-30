Raid russo su Sumy, uccisa famiglia: morti due bimbi. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, raid russo su Sumy: uccisa famiglia, morti 2 bimbi. LIVE

live Mondo

 Due bambini e i loro genitori sono morti stanotte in un raid russo sulla regione ucraina di Sumy, secondo le autorità di Kiev. Nelles scorse ore trionfo del partito filo-Ue alle legislative in Moldavia, con oltre il 50% dei voti rispetto al 24,26% del blocco filorusso. Bruxelles esulta. "La nostra porta è aperta", dice la Von der Leyen. "Dalle urne emerge un mandato forte per l'adesione all'Ue: non ci facciamo intimidire", afferma la presidente Sandu con riferimento alle presunte ingerenze russe

in evidenza

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev.   "Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov.

Trionfo del partito filo-Ue alle legislative in Moldavia, con oltre il 50% dei voti rispetto al 24,26% del blocco filorusso. Bruxelles esulta. "La nostra porta è aperta", dice la Von der Leyen. "Dalle urne emerge un mandato forte per l'adesione all'Ue: non ci facciamo intimidire", afferma la presidente Sandu con riferimento alle presunte ingerenze russe. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Washington di vendere i missili alle nazioni europee che poi li invieranno a Kiev. E il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News Sunday che Trump sta valutando che "decisione finale" prendere su questo accordo.

Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

Vai al contenuto

Mattarella: Onu bussola per affrontare ogni crisi

"Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan. 

Kiev: 2 bimbi e loro genitori morti in raid russo sul Sumy

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev.   "Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov. 

Per ricevere le notizie di Sky TG24

Mondo: Ultime notizie

Raid russo su Sumy, uccisa famiglia: morti due bimbi. LIVE

live Mondo

 Due bambini e i loro genitori sono morti stanotte in un raid russo sulla regione ucraina di...

Netanyahu accetta piano di Trump, Hamas frena: "Sbilanciato"

live Mondo

Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza...

Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

Mondo

Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a...

Trump-Netanyahu: ok piano Gaza. Hamas: "Resistenza armata senza Stato"

Mondo

Netanyahu ha accettato il piano di pace di Trump per Gaza, che prevede tra le altre cose anche la...

Kellogg: "Trump ha autorizzato Kiev ad attacchi a lungo raggio"

Mondo

Lo ha detto l'inviato speciale del presidente degli Usa, secondo cui Trump ha autorizzato...

Mondo: I più letti