Ucraina, oggi vertice informale Ue su difesa e sostegno a Kiev. LIVE

Guerra Ucraina Russia, oggi consiglio europeo informale su difesa e sostegno a Kiev.
Il summit dei 27, che si terrà al Palazzo di Christiansborg a Copenaghen, sarà focalizzato sulla difesa militare europea e sul sotegno all'Ucraina. Al vertice è attesa la partecipazione in video collegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Consiglio europeo informale dell'Ue organizzato dalla presidenza danese oggi a Copenaghen. Il summit dei 27, che si terrà al Palazzo di Chstianborg, sarà focalizzato sulla difesa e sul sostegno a Kiev . Al vertice è attesa la partecipazione in video collegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Bucarest verso produzione droni con Kiev: "Difendere fianco est"
Bucarest spera di avviare rapidamente la produzione di droni difensivi sul suo territorio insieme all'Ucraina, sia per uso interno che da parte degli alleati dell'Ue e della Nato: lo ha dichiarato la ministra degli Esteri romena Oana Toiu, in un'intervista alla Reuters. La Toiu ha specificato che i colloqui con Kiev su questo argomento sono iniziati prima della serie di incursioni nello spazio aereo che la regione ha attribuito alla Russia nelle ultime settimane. "Riteniamo strategico che il fianco orientale sia meglio protetto, soprattutto nella difesa aerea: ciò che stiamo facendo in questa direzione è creare le partnership necessarie, ad esempio con l'Ucraina, per costruire droni difensivi per il futuro", ha affermato la ministra. "Crediamo nella nostra capacità di renderlo una realtà rapidamente", ha aggiunto Toiu.
Mosca: 20 droni ucraini abbattuti stanotte su 4 regioni russe
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 20 droni ucraini sulle regioni russe di Belgorod, Rostov, Saratov e Voronezh. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
A Copenaghen consiglio europeo informale su difesa e Ucraina
Si tiene oggi a Copenaghen il Consiglio europeo informale organizzato dalla presidenza danese. Il summit dei 27, che si terrà al Palazzo di Chstianborg, sarà focalizzato sulla difesa e sulla roadmap Readiness 2030. Come tutti i Consigli europei informali non è prevista una dichiarazione finale. Al vertice è attesa la partecipazione in video collegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La giornata si concluderà con la cena di gala di benvenuto ospitata dai sovrani danesi, Frederik X e Mary di Danimarca, alla vigilia del vertice della Comunità Politica europea.