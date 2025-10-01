Ucraina, oggi vertice informale Ue su difesa e sostegno a Kiev. LIVE

Bucarest spera di avviare rapidamente la produzione di droni difensivi sul suo territorio insieme all'Ucraina, sia per uso interno che da parte degli alleati dell'Ue e della Nato: lo ha dichiarato la ministra degli Esteri romena Oana Toiu, in un'intervista alla Reuters. La Toiu ha specificato che i colloqui con Kiev su questo argomento sono iniziati prima della serie di incursioni nello spazio aereo che la regione ha attribuito alla Russia nelle ultime settimane. "Riteniamo strategico che il fianco orientale sia meglio protetto, soprattutto nella difesa aerea: ciò che stiamo facendo in questa direzione è creare le partnership necessarie, ad esempio con l'Ucraina, per costruire droni difensivi per il futuro", ha affermato la ministra. "Crediamo nella nostra capacità di renderlo una realtà rapidamente", ha aggiunto Toiu.