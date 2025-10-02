Ue divisa sul muro di droni contro possibili attacchi russi. LIVE

In Unione europea è allarme per gli attacchi cyber e con droni, ma non tutti sono d'accordo con il "muro" in risposta a Mosca. A Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell'Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Anche Meloini tra i 27. Per la padrona di casa Fredericksen da parte della Russia è "solo l'inizio". Oggi Putin parlerà a Sochi. Ieri il sito di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo