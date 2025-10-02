Ue divisa sul muro di droni contro possibili attacchi russi. LIVE

In Unione europea è allarme per gli attacchi cyber e con droni, ma non tutti sono d'accordo con il "muro" in risposta a Mosca. A Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell'Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Anche Meloini tra i 27. Per la padrona di casa Fredericksen da parte della Russia è "solo l'inizio". Oggi Putin parlerà a Sochi. Ieri il sito di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo
A Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell'Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Tra i 27 Meloni. L'Europa si attrezza per le crisi future, con la guerra ibrida che incombe, ma è divisa sul muro di droni in chiave anti-russa. Per la padrona di casa Fredericksen da parte della Russia è "solo l'inizio". Oggi Putin parlerà a Sochi. "Siamo pronti ad avviare il Cluster 1 dei negoziati di adesione all'Ue", ha detto intanto Zelensky.
Intanto, i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato che adotteranno misure congiunte per aumentare la pressione sulla Russia, prendendo di mira coloro che continuano ad aumentare i loro acquisti di petrolio russo e coloro che ne facilitano l'elusione.
Ieri il sito di Chernobyl è rimasto senza corrente dopo un attacco russo. Kiev: "Mosca una minaccia globale, le nostre centrali nucleari possono essere bersagli".
Aiea: riattivata l'energia elettrica al sito di Chernobyl
"La centrale nucleare ucraina di Chornobyl ha subito fluttuazioni di potenza dopo aver perso il collegamento alla linea da 330 kV della sottostazione di Slavutych", colpita da un attacco russo. "Il sito è stato rapidamente commutato su linee elettriche alternative e l'energia elettrica è stata ripristinata, fatta eccezione per il Nuovo Confinamento Sicuro (Nsc), che copre il vecchio sarcofago costruito dopo l'incidente di Chernobyl del 1986. Due generatori diesel di emergenza stanno ora fornendo elettricità al Nsc. Tutte le altre strutture restano alimentate". Lo riferisce il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, in un post su X della stessa Agenzia internazionale per l'energia atomica.
G7: misure contro chi aumenta acquisto di petrolio russo
I ministri delle finanze del G7 hanno annunciato che adotteranno misure congiunte per aumentare la pressione sulla Russia, prendendo di mira coloro che continuano ad aumentare i loro acquisti di petrolio russo e coloro che ne facilitano l'elusione. I ministri delle finanze del G7, in una riunione virtuale, hanno inoltre dichiarato di aver concordato sull'importanza di misure commerciali, tra cui dazi e divieti di importazione ed esportazione, nel tentativo di ridurre le entrate russe a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca
Ucraina, Zelensky lancia allarme per centrale Zaporizhzhia
Mosca: 85 droni ucraini intercettati stanotte su regioni russe
Mosca afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto stanotte 85 droni ucraini sul territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
