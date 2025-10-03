Guerra Ucraina, Putin: "Con missili Tomahawk nuova escalation". LIVE

"Tutti i paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero". Lo ha dichiarato Vladimir Putin citato da Rbc. Secondo il presidente russo, gli istruttori dell'Alleanza "sono coinvolti non solo nell'addestramento delle forze armate ucraine, ma anche nell'attuazione delle decisioni".

La risposta della Russia alla militarizzazione dell'Europa sarà "convincente", ha riferito ancora Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Non ci può essere sicurezza per nessuno se la sicurezza di un Paese è realizzata a spese di un altro", ha aggiunto il capo del Cremlino.

"Facciamo il possibile per avere gli Usa dalla nostra parte. Quando Vladimir Putin ha mentito a Trump, attraverso vari canali, che avrebbero occupato il nostro territorio, in un mese sarebbero stati a Pokrovsk, in due mesi in tutto l'est, in 3-4 mesi a Kiev... ho visto cose strane e ho dovuto smascherare queste narrazioni ed è importante essere forti sul campo di battaglia". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Con Donald Trump abbiamo parlato di armi a lungo raggio, dei missili, e ora tutto dipende dalle sue decisioni", ha detto ancora il leader di Kiev arrivando al vertice della EPC. Mosca replica: risponderemo in modo "appropriato" all'eventuale fornitura da parte degli Usa all'Ucraina di missili a lungo raggio Tomahawk.

A Copenaghen intanto proseguono le riunioni tra i leader dell'Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Tra i 27 Meloni. L'Europa si attrezza per le crisi future, con la guerra ibrida che incombe, ma è divisa sul muro di droni in chiave anti-russa. Per la padrona di casa Fredericksen da parte della Russia è "solo l'inizio".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: