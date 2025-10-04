Ucraina, avvistati droni aeroporto Monaco: voli ritardati. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, avvistati droni aeroporto tedesco di Monaco: voli ritardati. LIVE

live Mondo

"A causa dell'avvistamento di droni, l'inizio delle operazioni di volo previsto per il 4 ottobre 2025 subirà un ritardo. Chiediamo a tutti i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo sul sito web della propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto". È l'annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell'aeroporto di Monaco di Baviera, dopo che nella notte lo scalo era stato nuovamente chiuso per un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni

Polizia ed esercito intervengono anche allo scalo di Praga per una  segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di  Tomahawk in Ucraina, questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli  Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e  non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino.

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in un  attacco con un drone nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo hanno  annunciato le organizzazioni giornalistiche Efj-Ifj e Snj. Anche un  giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso  attacco.

LIVE

Aeroporto di Monaco: “Voli in ripresa graduale dalle 7”

“Le operazioni di volo riprenderanno gradualmente dalle 7”. È quanto si legge sul sito dell'Aeroporto di Mocaci di Baviera, dopo che nella notte lo scalo era stato nuovamente chiuso per un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni.

Mosca, nella notte abbattuti 117 droni ucraini

I sistemi di difesa antiaerea russi hanno intercettato e distrutto almeno 117 droni ucraini su diverse regioni della Russia e sul Mar Nero. Secondo i dati diffusi dal ministero della Difesa di Mosca, e riportati dalla Tass, "27 droni sono stati intercettati nella regione di Bryansk, 16 su Volgograd, 15 sul Kursk, 15 sulla Crimea, 11 su Rostov, 10 su Voronezh, 8 su Belgorod, 6 su Leningrado, 4 su Kaluga, 2 su Novgorod, 2 sul Mar Nero e un altro nella regione di Smolensk".

Germania: avvistati droni, avvio voli ritardati aeroporto Monaco

