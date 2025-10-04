Ucraina, avvistati droni aeroporto Monaco: voli ritardati. LIVE

"A causa dell'avvistamento di droni, l'inizio delle operazioni di volo previsto per il 4 ottobre 2025 subirà un ritardo. Chiediamo a tutti i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo sul sito web della propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto". È l'annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell'aeroporto di Monaco di Baviera, dopo che nella notte lo scalo era stato nuovamente chiuso per un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni.

Polizia ed esercito intervengono anche allo scalo di Praga per una segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino.

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in un attacco con un drone nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo hanno annunciato le organizzazioni giornalistiche Efj-Ifj e Snj. Anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco.

Gli approfondimenti:

