Perché la Russia sta continuando a provocare il fronte Est della Nato?

I Mig sono entrati nello spazio aereo estone, a radio spenta, venerdì 19 settembre, costringendo poi due F-35 italiani impegnati nella sorveglianza Nato del Baltico ad alzarsi in volo per intercettarli e respingerli. I caccia di Putin sono rimasti sui cieli del membro dell’Alleanza per ben 12 minuti: un “incidente” che dimostra "un'audacia senza precedenti", ha denunciato il governo di Tallin. L’occasione è stata anche utile per ricordare che, anche solo guardando all’Estonia, non si tratta di un episodio isolato. “È la quarta volta che i cieli estoni vengono violati quest'anno", si è letto in una (durissima) nota del ministero degli Esteri. Mosca ha negato tutto: i suoi aeromobili, secondo la versione ufficiale degli Esteri, non hanno “deviato dalla rotta concordata” e non hanno in alcun modo “violato lo spazio aereo estone”.

