Guerra Ucraina Russia, Ucraina, attacco di droni e missili russi su larga scala. LIVE
Massiccio attacco di droni verso Leopoli, Zhytomyr, Ternopil, Uman, Vinnytsia, Odessa. L'Aeronautica Militare sottolinea come decine di droni si trovano nello spazio aereo ucraino, la maggior parte diretto verso le regioni occidentali. Tutti i sistemi di difesa aerea sono attivi. Una persona a Zaporizhzhia. Attaccato con un drone la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy: decine di feriti e un morto. La Polonia ha dichiarato di aver fatto decollare i propri jet per proteggere il proprio spazio aereo
Esplosioni sono state sentite in diverse città dell'Ucraina occidentale mentre la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni. Lo scrive The Kyiv Independent su X. Tra le città colpite Leopoli, Ivano-Frankivsk e, aggiunge Ukrinform, anche Zaporizhzhia. L'Aeronautica Militare ha lanciato l'allarme per l'avvicinamento di droni russi in diverse regioni dell'Ucraina. A Zaporizhzhia una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, riporta Ukrinform citando il capo dell'Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. "Una donna è stata uccisa e almeno quattro persone sono rimaste ferite nell'attacco congiunto su Zaporizhzhia", ha scritto. L'Amministrazione militare regionale di Zaporizhia aveva riferito che alcuni quartieri della città erano rimasti senza elettricità e acqua a causa degli attacchi. Anche una parte di Leopoli è rimasta senza elettricità a seguito di un attacco russo, ha riferito su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi. Sadovyi aveva precedentemente affermato che il trasporto pubblico a Leopoli rimane bloccato a causa del massiccio attacco nemico.
Attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy: decine di feriti ed un morto. “I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. Questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare”, ha scritto Zelensky su Telegram postando il video di un treno passeggeri in fiamme.
Doppio raid russo sui treni. Zelensky, 'basta parole'
Le fiamme tra le lamiere del vagone passeggeri blu intenso tipico delle ferrovie ucraine, squarciato e contorto per l'esplosione di un drone russo, sono l'ultima immagine che racconta di quanto ancora sia lontana la pace in Ucraina, dove a pagare il prezzo più alto restano i civili. Stavolta, il sangue è tornato a scorrere nella regione nordorientale di Sumy, a Shostka, dove un doppio attacco con gli Shahed ha colpito i treni della stazione ferroviaria, uccidendo una persona e ferendone circa altre 30, tra cui tre bambini. Un raid "crudele", lo ha definito Volodymyr Zelensky pubblicando il video di una carrozza passeggeri distrutta, prima di lanciare l'ennesimo monito al mondo occidentale: "Le parole non bastano ora. Sono necessarie azioni concrete", ha detto il presidente ucraino aggiungendo che ora, "solo la forza può fermare" Vladimir Putin. "I russi non potevano ignorare che stavano colpendo i civili. E questo è terrorismo che il mondo non deve ignorare", ha affermato il leader ucraino prima di sottolineare che finora, "abbiamo ascoltato dichiarazioni risolute dall'Europa e dall'America. E' giunto il momento di trasformarle in realtà, insieme a tutti coloro che si rifiutano di accettare l'omicidio e il terrore come normali".
Media, 'attacco di droni su larga scala in Ucraina'
