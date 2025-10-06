Guerra Ucraina, avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo. LIVE

Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di presunti droni all'aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte. Circa 40 mila residenti della regione russa di Belgorod sono rimasti senza elettricità in seguito ad un bombardamento delle Forze Armate ucraine. Zelensky: “Da Occidente nessuna reazione degna a raid russi"
Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di presunti droni all'aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte. Circa 40 mila residenti della regione russa di Belgorod sono rimasti senza elettricità in seguito ad un bombardamento delle Forze Armate ucraine. Lo ha dichiarato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov. "Ci sono danni significativi alla rete elettrica in sette comuni", ha dichiarato in un video pubblicato sul suo canale Telegram. Le squadre di emergenza stanno eseguendo le operazioni necessarie per ripristinare l'alimentazione elettrica negli edifici residenziali e nelle attività commerciali. Un centinaio di attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono ritrovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli nella notte tra sabato e domenica. Gli attivisti, di ritorno dalla decima missione Mean - Movimento europeo di azione non violenta - erano diretti al confine polacco. Zelensky: “Da Occidente nessuna reazione degna a raid russi".
Mosca, distrutti 251 droni di Kiev durante la notte
La contraerea russa ha distrutto 251 droni ucraini durante la notte. Lo riporta il ministero della Difesa russo, secondo cui 40 droni sono stati intercettati in Crimea, 34 nel Kursk, 30 nella regione di Belgorod, 20 in quella di Nizhny Novgorod, 17 sul territorio della regione di Voronezh, 11 su quella di Krasnodar e otto sono stati abbattuti sui territori delle regioni di Bryansk e Tula, quattro sul territorio della regione di Ryazan, due droni sui territori delle regioni di Vladimir, Ivanovo, Kaluga, Tambov e Oryol, uno ciascuno sul territorio della regione di Lipetsk e sulla regione di Mosca. Altri 62 droni sono stati distrutti sulle acque del Mar Nero e cinque sulle acque del Mar d'Azov.
Zelensky: "Da Occidente nessuna reazione degna a raid russi"
Dopo il massiccio attacco che ha ucciso sei persone e ne ha ferite 18 a Leopoli, Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di "nessuna degna reazione" all'escalation di bombardamenti della Russia contro l'Ucraina. In un videomessaggio, Zelensky ha affermato che la Russia ha rifiutato tutte le offerte per porre fine alla guerra totale e sta deliberatamente cercando di distruggere le infrastrutture civili, in particolare il sistema energetico e del gas ucraino prima dell'inverno. "Non c'e' una reazione degna da parte del mondo a tutto cio' che sta accadendo. Al costante aumento della portata e dell'audacia degli attacchi. Ecco perche' Putin sta facendo questo: sta semplicemente ridendo dell'Occidente, del suo silenzio e della sua mancanza di azioni forti in risposta".
Mosca, bombe su Belgorod quasi 40 mila senza elettricità
Circa 40 mila residenti della regione russa di Belgorod sono rimasti senza elettricità in seguito ad un bombardamento delle Forze Armate ucraine. Lo ha dichiarato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, secondo quanto riportato dalla Tass. "Stando ad un rapporto tecnico sulla natura dei danni causati dal bombardamento di ieri sera su Belgorod, ci sono danni significativi alla rete elettrica in sette comuni: quasi 40 mila residenti sono senza elettricità", ha dichiarato in un video pubblicato sul suo canale Telegram. Il governatore ha affermato che le squadre di emergenza stanno eseguendo le operazioni necessarie per ripristinare l'alimentazione elettrica negli edifici residenziali e nelle attività commerciali.
Avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo, ritardi
Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di presunti droni all'aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte. Lo riporta l'agenzia di stampa norvegese NTB. "Abbiamo ricevuto una segnalazione alle 00:16, quando un pilota di un aereo norvegese ha pensato di aver visto dei droni durante l'avvicinamento all'aeroporto", ha dichiarato a NTB il responsabile operativo Gisle Sveen del Distretto di Polizia Orientale. L'avvistamento non è stato verificato e non è possibile confermare se si trattasse di un drone, sottolinea la polizia.