Guerra Ucraina, avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo. LIVE

Dopo il massiccio attacco che ha ucciso sei persone e ne ha ferite 18 a Leopoli, Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di "nessuna degna reazione" all'escalation di bombardamenti della Russia contro l'Ucraina. In un videomessaggio, Zelensky ha affermato che la Russia ha rifiutato tutte le offerte per porre fine alla guerra totale e sta deliberatamente cercando di distruggere le infrastrutture civili, in particolare il sistema energetico e del gas ucraino prima dell'inverno. "Non c'e' una reazione degna da parte del mondo a tutto cio' che sta accadendo. Al costante aumento della portata e dell'audacia degli attacchi. Ecco perche' Putin sta facendo questo: sta semplicemente ridendo dell'Occidente, del suo silenzio e della sua mancanza di azioni forti in risposta".