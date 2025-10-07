Ucraina, Orban: 'Ungheria non obbligata a sì adesione Kiev a Ue'. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Ucraina, Orban: 'L'Ungheria non è obbligata al sì per l'adesione di Kiev all'Ue'. LIVE

L'Ungheria non è obbligata a sostenere l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e Kiev non ricatterà Budapest per cambiare la sua posizione. Lo ha dichiarato il primo ministro Viktor Orbán su X. "Caro Signor Presidente - si legge nel post di Orban - con tutto il rispetto, l'Ungheria non ha alcun obbligo morale di sostenere l'adesione dell'Ucraina all'UE. Nessun Paese ha mai tentato di entrare nell'Unione Europea con il ricatto, e non accadrà nemmeno questa volta. Il Trattato sull'Unione Europea non lascia spazio ad ambiguità: l'adesione è decisa dagli Stati membri, all'unanimità. Il popolo ungherese ha preso la sua decisione".

Kim a Putin: 'La nostra alleanza andrà avanti in futuro'

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scritto al presidente russo Vladimir Putin di ritenere che la loro alleanza "sarà portata avanti in modo invariabilmente progressivo in futuro" dopo che Pyongyang e Mosca hanno approfondito la cooperazione in campo militare nella guerra russa contro l'Ucraina.    In una inviata inviata per il 73/mo compleanno del capo del Cremlino, che cade il 7 ottobre, Kim ha osservato di "non dubitare" che "i rapporti di alleanza tra i due Paesi, che hanno salutato il loro grande periodo di massimo splendore, saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi", ha riferito l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna. Le relazioni tra leader "daranno un grande contributo a promuovere con forza lo sviluppo globale dei legami bilaterali e a stabilire un ordine mondiale giusto e multipolare", ha aggiunto Kim nella sua lettera.    Dall'ottobre del 2024, la Corea del Nord ha inviato circa 15.000 soldati e armi per sostenere gli sforzi bellici della Russia, secondo le stime dell'agenzia di spionaggio sudcoreana (Nis), che ha stimato in circa 2.000 unità i soldati morti o feriti durante i combattimenti.    Nella lettera, infine, Kim ha anche ribadito che sosterrà pienamente la "giusta lotta" della Russia per difendere la propria sovranità nazionale, in un riferimento apparente all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.    Kim e Putin si sono incontrati di persona a Pechino agli inizi di settembre in occasione delle celebrazioni degli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale.

Orban: 'Ungheria non obbligata al sì adesione Kiev all'Ue

