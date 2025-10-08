Putin: Avanti in Ucraina. Mosca: Missili a Kiev seria escalation. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina, Putin: Operazione giusta. Russia: Missili a Kiev seria escalation. LIVE

live Mondo
©Ansa

"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste", dice Putin. La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili

"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste" e "il compito della Russia rimane il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi", dice Putin. La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili Usa. Intercettati almeno 35 droni ucraini stanotte sulle regioni russe, dice Mosca. 

LIVE

Mosca: distrutti 53 droni ucraini nella notte

Le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 53 droni ucraini durante la notte, ha riferito l’agenzia Ria mercoledì, citando dati del ministero della Difesa russo.

