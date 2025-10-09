Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, 'almeno 3 morti'. LIVE

Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri sera la regione ucraina di Sumy, rende noto Kiev. Lo "slancio" a una soluzione per il conflitto creatosi dopo l'incontro Putin-Trump in Alaska "si è in gran parte esaurito" a causa "di attività distruttive da parte degli europei", afferma Mosca. Putin oggi in Tagikistan
"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste", dice Putin. La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili Usa. "Questa è una campagna deliberata e mirata contro l'Europa. E l'Europa deve reagire”, ha detto Ursula von der Leyen sulle recenti violazioni russe dello spazio aereo.
Droni su regione russa Volgograd, 'incendio in impianto gas'
Un incendio sarebbe scoppiato stanotte in un impianto di lavorazione del gas della Lukoil a Kotovo, nella regione russa di Volgograd, a seguito di un presunto attacco con un drone. Lo riportano stamattina i media locali. Il governatore Andrei Bocharov aveva dichiarato in precedenza che si stavano affrontando "incendi negli impianti di produzione di carburante ed energia" dopo attacchi nella regione. Korobkovsky - sottolineano da parte loro i media ucraini rilanciando la notizia - è il più grande impianto di lavorazione del gas naturale nel Distretto federale meridionale della Russia: entrato in funzione nel settembre 1966, svolge un ruolo chiave nell'infrastruttura energetica della regione.
Mosca, 'esaurito slancio dell'Alaska, colpa dell'Europa'
Dopo varie telefonate durate ore e il vertice di Ferragosto in Alaska, quando Donald Trump aveva accolto Vladimir Putin con un applauso, l'intesa tra i due, almeno sul conflitto in Ucraina, potrebbe essere al capolinea. E' quanto ha lasciato intendere il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, affermando che "il forte slancio di Anchorage per un accordo si è in gran parte esaurito" a causa delle "azioni distruttive" dei Paesi europei. L'ammissione coincide con il dibattito in corso a Washington sull'opportunità di inviare all'Ucraina i missili da crociera Tomahawk, che con il loro raggio d'azione di 2.500 chilometri potrebbero raggiungere Mosca, San Pietroburgo e un alto numero di obiettivi strategici in Russia. "L'uso ipotetico di tali sistemi d'arma - ha sottolineato Ryabkov - è possibile solo con il coinvolgimento diretto di personale americano. Spero che coloro che spingono Washington a una tale decisione comprendano la profondità e la gravità delle conseguenze". "Da parte nostra - ha aggiunto - facciamo appello all'amministrazione Usa perché affronti questa situazione con sobrietà e responsabilità".
Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, 'almeno 3 morti'
Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in "massicci" attacchi con droni e bombe guidate iniziati ieri sera sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto il governatore Oleh Hryhorov, citato dai media di Kiev. Una serie di "massicci attacchi nemici" ha preso di mira le comunità rurali della regione causando vittime e distruggendo infrastrutture civili, ha spiegato Hryhorov. Le bombe hanno colpito le comunità di Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshanka e Sumy. Le vittime sono tre uomini di 40, 65 e 66 anni. Il volume di droni nemici - spiegano le autorità locali - ha sopraffatto le unità di difesa aerea ucraine, che non sono state in grado di intercettarli tutti. Un'allerta aerea è ancora attiva nella regione.