Ucraina, raid russi su infrastrutture energia: black-out a Kiev. LIVE

- L'est di Kiev è rimasto senza elettricita' in seguito agli attacchi russi che hanno colpito il settore energetico ucraino durante la notte. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La riva sinistra (la riva orientale, ndr) e' senza elettricita'. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram. Anche un giornalista dell'AFP residente in questa zona della città ha sottolineato la mancanza di elettricità e acqua potabile.