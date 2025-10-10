Ucraina, raid russi su infrastrutture energia: black-out a Kiev. LIVE

Ucraina, colpite infrastrutture energia: black-out a Kiev. Raid anche su Zaporizhia. LIVE
Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. L'est di Kiev è rimasto senza elettricità. "La riva sinistra è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. A Zaporizhzhia un bambino di sette anni è stato ucciso in un raid russo
Media: "Nove feriti in attacco su Kiev"
Nove persone sono rimaste ferite nell'attacco russo avvenuto durante la notte nel quartiere Pecherskyi di Kiev, mentre nel quartiere Desnianskyi i detriti di un drone sono caduti sul terreno di un policlinico. Lo ha detto Tymur Tkachenko, capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev, su Telegram, riporta Ukrinform. La situazione dell'elettricità nei quartieri orientali della città resta difficile. A Zaporizhzhia, a causa dei danni agli impianti del gas, la società regionale di fornitura di gas Zaporizhgaz ha chisto ai residenti di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale .
Ministero Difesa Russia: "Abbattuti 23 droni ucraini"
Le difese aeree hanno abbattuto 23 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Così, sulla Tass, il ministero della Difesa russo. "Nella notte scorsa, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 23 droni ucraini ad ala fissa: dieci nella regione di Belgorod, dieci sul Mar Nero e tre nella regione di Bryansk", si legge nel comunicato.
Est di Kiev senza elettricità e acqua potabile
- L'est di Kiev è rimasto senza elettricita' in seguito agli attacchi russi che hanno colpito il settore energetico ucraino durante la notte. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La riva sinistra (la riva orientale, ndr) e' senza elettricita'. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram. Anche un giornalista dell'AFP residente in questa zona della città ha sottolineato la mancanza di elettricità e acqua potabile.
Kiev: attacco russo a infrastrutture energetiche
Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. "In questo momento, i russi stanno infliggendo attacchi massicci alle infrastrutture energetiche ucraine", ha dichiarato il ministero su Facebook. Inoltre diverse esplosioni sono state udite dai giornalisti dell'AFP a Kiev, oltre al ronzio dei droni d'attacco.
Droni russi contro Zaporizhzhia, morto bambino di 7 anni
Raid russi sulla regione sud-orientale di Zaporizhzhia con almeno sette attacchi con droni. Nei raid diverse persone sono state ferite ed è morto un bambino di 7 anni.