Russia, portavoce Cremlino: "Sì al Nobel per la Pace a Trump"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, portavoce Cremlino: "Sì all'assegnazione del Nobel per la Pace a Trump"

Mondo
©Getty

Ad annunciarlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, il quale ha confermato che "se si tenesse conto della sua opinione, Mosca sosterrebbe questa decisione". Rispondendo a una domanda della stampa in merito alla possibilità che oggi venga assegnato il Nobel per la Pace al presidente Usa, Ushakov ha ribadito che "sì, probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto" 

ascolta articolo

La Russia appoggerà l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump. Ad annunciarlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, il quale ha confermato che "se si tenesse conto della sua opinione, Mosca sosterrebbe questa decisione". Rispondendo a una domanda della stampa in merito alla possibilità che oggi venga assegnato il Nobel per la Pace al presidente Usa, Ushakov ha ribadito che "sì, probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto". 

Ushakov: "Stupidità di Zelensky per pressioni al Nobel a Trump in cambio della fornitura di armi"

Allo stesso tempo, il rappresentante del Cremlino ha osservato che "la stupidità di Volodymyr Zelensky, che potrebbe fare pressioni per il Nobel a Trump" se trasferisse i missili Tomahawk a Kiev, "è sorprendente". "Si tratterebbe di un premio per la pace in cambio della fornitura di armi. Anche l'idea stessa è mostruosa", ha ribadito il diplomatico russo, sottolineando che "se la gente pensa in questi termini, allora la dice lunga su che tipo di persone sono".

Leggi anche

Guerra Ucraina, Trump: “Aumentiamo pressione per fine guerra”

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: “Da Russia 450 droni e 30 missili”. Black-out a Kiev. LIVE

live Mondo

Raid russi nella notte sull'Ucraina. Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi...

Gaza, Israele ratifica l'accordo: scatta il cessate il fuoco. LIVE

live Mondo

Dopo l'ok del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La...

Russia, portavoce Cremlino: "Sì al Nobel per la Pace a Trump"

Mondo

Ad annunciarlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, il quale ha confermato che "se...

Francia, Macron convoca nel pomeriggio all’Eliseo i leader dei partiti

Mondo

Il presidente francese ha invitato all’Eliseo i leader dei partiti, tranne quelli del...

Perù, il parlamento approva l’impeachment: destituita Boluarte

Mondo

Il congresso peruviano ha approvato l’impeachment della presidente Dina Boluarte, assente...

Mondo: I più letti