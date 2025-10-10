Russia, portavoce Cremlino: "Sì al Nobel per la Pace a Trump"

Ad annunciarlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, il quale ha confermato che "se si tenesse conto della sua opinione, Mosca sosterrebbe questa decisione". Rispondendo a una domanda della stampa in merito alla possibilità che oggi venga assegnato il Nobel per la Pace al presidente Usa, Ushakov ha ribadito che "sì, probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto"

La Russia appoggerà l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump. Ad annunciarlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, il quale ha confermato che "se si tenesse conto della sua opinione, Mosca sosterrebbe questa decisione". Rispondendo a una domanda della stampa in merito alla possibilità che oggi venga assegnato il Nobel per la Pace al presidente Usa, Ushakov ha ribadito che "sì, probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto".

Ushakov: "Stupidità di Zelensky per pressioni al Nobel a Trump in cambio della fornitura di armi"

Allo stesso tempo, il rappresentante del Cremlino ha osservato che "la stupidità di Volodymyr Zelensky, che potrebbe fare pressioni per il Nobel a Trump" se trasferisse i missili Tomahawk a Kiev, "è sorprendente". "Si tratterebbe di un premio per la pace in cambio della fornitura di armi. Anche l'idea stessa è mostruosa", ha ribadito il diplomatico russo, sottolineando che "se la gente pensa in questi termini, allora la dice lunga su che tipo di persone sono".