Guerra Ucraina, Putin: "Presto possibile acquisizione di nuove armi"

La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Tagikistan, aggiungendo che "le armi sono in fase di sviluppo e di sperimentazione". Putin ha sottolineato che, per quanto riguarda la componente intercontinentale, marittima e aerea, l'innovazione e la modernità delle armi russe sono "ad un livello molto alto". "Le nostre capacità di deterrenza nucleare sono più innovative di quelle di qualsiasi altro Stato dotato di armi nucleari. E la stiamo sviluppando molto attivamente. Ciò che ho annunciato in passato è ancora in fase di sviluppo e lo stiamo perfezionando", ha sottolineato il presidente russo.

I residenti di Kiev e di altre nove regioni ucraine hanno subito blackout elettrici a seguito di un'ondata di attacchi con droni e missili russi su infrastrutture energetiche. Lo ha riferito il ministero dell'Energia. "Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La Russia ha lanciato la scorsa notte oltre 450 droni e 30 missili contro l'Ucraina", ha scritto su Telgram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L'elettricità è stata poi ripristinata ad almeno 678.000 famiglie e aziende a Kiev. Lo ha annunciato Dtek, la più grande compagnia energetica privata ucraina.

Lo "slancio" sorto dal vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin per una soluzione del conflitto in Ucraina rimane "vivo", ha detto il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, in un'intervista con la televisione russa ripresa dalla Tass.

Sui bambini ucraini portati in Russia, Putin risponde alla lettera di Melania Trump e le assicura il suo impegno.

