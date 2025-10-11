Guerra Ucraina, Putin: "Presto possibile acquisizione di nuove armi"

"I test stanno procedendo con successo" ha dichiarato il presidente russo in una conferenza stampa dopo la sua visita in Tagikistan, aggiungendo che "le armi sono in fase di sviluppo e di sperimentazione". I residenti di Kiev e di altre nove regioni ucraine hanno subito blackout elettrici a seguito di un'ondata di attacchi con droni e missili russi su infrastrutture energetiche. Sui bambini ucraini portati in Russia, Putin risponde alla lettera di Melania Trump e le assicura il suo impegno
in evidenza
La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Tagikistan, aggiungendo che "le armi sono in fase di sviluppo e di sperimentazione". Putin ha sottolineato che, per quanto riguarda la componente intercontinentale, marittima e aerea, l'innovazione e la modernità delle armi russe sono "ad un livello molto alto". "Le nostre capacità di deterrenza nucleare sono più innovative di quelle di qualsiasi altro Stato dotato di armi nucleari. E la stiamo sviluppando molto attivamente. Ciò che ho annunciato in passato è ancora in fase di sviluppo e lo stiamo perfezionando", ha sottolineato il presidente russo.
I residenti di Kiev e di altre nove regioni ucraine hanno subito blackout elettrici a seguito di un'ondata di attacchi con droni e missili russi su infrastrutture energetiche. Lo ha riferito il ministero dell'Energia. "Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La Russia ha lanciato la scorsa notte oltre 450 droni e 30 missili contro l'Ucraina", ha scritto su Telgram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L'elettricità è stata poi ripristinata ad almeno 678.000 famiglie e aziende a Kiev. Lo ha annunciato Dtek, la più grande compagnia energetica privata ucraina.
Lo "slancio" sorto dal vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin per una soluzione del conflitto in Ucraina rimane "vivo", ha detto il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, in un'intervista con la televisione russa ripresa dalla Tass.
Sui bambini ucraini portati in Russia, Putin risponde alla lettera di Melania Trump e le assicura il suo impegno.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Putin: "Presto possibile acquisizione di nuove armi"
La Russia potrebbe presto annunciare l'acquisizione di nuove armi, "i test stanno procedendo con successo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Tagikistan, aggiungendo che "le armi sono in fase di sviluppo e di sperimentazione". Putin ha sottolineato che, per quanto riguarda la componente intercontinentale, marittima e aerea, l'innovazione e la modernità delle armi russe sono "ad un livello molto alto". "Le nostre capacità di deterrenza nucleare sono più innovative di quelle di qualsiasi altro Stato dotato di armi nucleari. E la stiamo sviluppando molto attivamente. Ciò che ho annunciato in passato è ancora in fase di sviluppo e lo stiamo perfezionando", ha sottolineato il presidente russo.
Melania Trump: "8 bambini tornati alle famiglie nelle ultime 24 ore"
"Otto bambini sono tornati alle loro famiglie nelle ultime 24 ore". Lo ha annunciato oggi alla Casa Bianca Melania Trump, dopo aver spiegato di avere aperto "un canale di comunicazione" con Vladimir Putin sulla vicenda dei bambini ucraini portati via alle loro famiglie dai russi durante la guerra. "Abbiamo concordato di cooperare gli uni con gli altri nell'interesse di tutte le persone coinvolte in questa guerra", ha detto ancora la first lady, spiegando che la comunicazione è stata aperta dalla lettera che lei ha fatto consegnare a Putin da suo marito Donald Trump durante il vertice dei due leader lo scorso agosto in Alaska.
"Lui mi ha risposto per scritto - ha rivelato parlando di Putin - segnalando la disponibilità di dialogare con me direttamente e indicando dettagli riguardo ai bambini ucraini che si trovano in Russia".