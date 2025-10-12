Guerra Ucraina, raid russo su rete elettrica: Donetsk al buio. LIVE

Un bombardamento russo sulle reti energetiche del Donetsk ha lasciato la regione al buio. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin, riporta Ukrinform. "Al mattino, i russi hanno nuovamente preso di mira le nostre infrastrutture energetiche. Sono già iniziati i lavori di riparazione e si sta facendo tutto il possibile per ripristinare l'alimentazione il prima possibile. Tuttavia, l'ammontare finale dei danni e i tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti", ha detto Filashkin.