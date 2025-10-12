Guerra Ucraina, raid russo su rete elettrica: Donetsk al buio. LIVE

Un bombardamento di Mosca sulle reti energetiche del Donetsk ha lasciato la regione al buio. Nelle scorse ore, la telefonata tra il Trump e Zelensky, che si è congratulato con il presidente americano per il risultato ottenuto in Medio Oriente: "Dopo la tegua a Gaza puoi fermare Mosca". Kiev avrebbe chiesto un rafforzamento della propria difesa aerea e la fornitura di missili a lungo raggio
Nelle scorse ore, la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si è congratulato con Trump per il risultato ottenuto in Medio Oriente. "Se si riesce a fermare la guerra in quella regione - ha detto - sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa", ha detto Zelensky. Fra i temi toccati in questo colloquio telefonico, da quanto emerso, ci sarebbero i recenti attacchi della Russia al sistema energetico ucraino e la disponibilità americana a sostenere l'Ucraina. Kiev avrebbe chiesto un rafforzamento della propria difesa aerea e la fornitura di missili a lungo raggio per colpire la Russia più profondamente anche nel suo territorio
Raid russo su rete elettrica, Donetsk al buio
Un bombardamento russo sulle reti energetiche del Donetsk ha lasciato la regione al buio. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin, riporta Ukrinform. "Al mattino, i russi hanno nuovamente preso di mira le nostre infrastrutture energetiche. Sono già iniziati i lavori di riparazione e si sta facendo tutto il possibile per ripristinare l'alimentazione il prima possibile. Tuttavia, l'ammontare finale dei danni e i tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti", ha detto Filashkin.