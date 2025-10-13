Guerra Ucraina Russia, Zelensky sente ancora Trump e Macron: "Ci servono missili". LIVE
Il presidente ucraino sente di nuovo Trump e parla con Macron, tornando a chiedere agli alleati più sistemi di difesa antiaerea e missili a lungo raggio per contrastare l'offensiva russa. Se la guerra non si risolve "potrei mandare Tomahawk" a Kiev, afferma il presidente Usa
L'obiettivo di Kiev è sfruttare l'onda emotiva dell'inquilino della Casa Bianca, che sembra essersi stancato delle promesse di pace non mantenute da Vladimir Putin. L'ultimo indizio in questa direzione lo fornisce il Financial Times: gli ucraini hanno ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe.
Trump: potrei dare Tomahawk se guerra non finisce
Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che potrebbe dire all'omologo russo, Vladimir Putin, che l'Ucraina potrebbe ricevere missili Tomahawk a lunga gittata se la guerra non dovesse finire. Trump ha spiegato di voler garantire che l'Ucraina riceva una nuova fornitura di armi su richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il quale ha parlato due volte in due giorni. "Vorrebbero avere i Tomahawk. E' un passo avanti", ha aggiunto.
Ucraina, Trump scherza: io in paradiso? Nemmeno con la pace
"Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso". E' la battuta che Donald Trump riserva ai giornalisti presenti sull'Air Force One rispondendo alla domanda di Peter Doocy: "Lei ha detto che sperava di porre fine alla guerra in Ucraina perché questo avrebbe potuto aiutarla ad andare in paradiso. In che modo questo potrebbe aiutarla?". Il presidente Usa ha ribattuto: "Sa, sto solo scherzando... Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso. Pero' ho reso la vita migliore a un sacco di persone". Lo scambio e' stato trasmesso da Fox News.