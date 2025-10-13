Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, Zelensky sente ancora Trump e Macron: "Ci servono missili". LIVE

live Mondo
©Getty

Il presidente ucraino sente di nuovo Trump e parla con Macron, tornando a chiedere agli alleati più sistemi di difesa antiaerea e missili a lungo raggio per contrastare l'offensiva russa. Se la guerra non si risolve "potrei mandare Tomahawk" a Kiev, afferma il presidente Usa

in evidenza

Zelensky sente di nuovo Trump e parla con Macron, tornando a chiedere agli alleati più sistemi di difesa antiaerea e missili a lungo raggio per contrastare l'offensiva russa. Se la guerra non si risolve "potrei mandare Tomahawk" a Kiev, afferma il presidente Usa. 

L'obiettivo  di Kiev è sfruttare l'onda emotiva dell'inquilino della Casa Bianca,  che sembra essersi stancato delle promesse di pace non mantenute da  Vladimir Putin. L'ultimo indizio in questa direzione lo fornisce il  Financial Times: gli ucraini hanno ricevuto informazioni di intelligence  Usa per colpire le risorse energetiche russe. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Trump: potrei dare Tomahawk se guerra non finisce

Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che potrebbe dire all'omologo russo, Vladimir Putin, che l'Ucraina potrebbe ricevere missili Tomahawk a lunga gittata se la guerra non dovesse finire. Trump ha spiegato di voler garantire che l'Ucraina riceva una nuova fornitura di armi su richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il quale ha parlato due volte in due giorni. "Vorrebbero avere i Tomahawk. E' un passo avanti", ha aggiunto.

Ucraina, Trump scherza: io in paradiso? Nemmeno con la pace

"Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso". E' la battuta che Donald Trump riserva ai giornalisti presenti sull'Air Force One rispondendo alla domanda di Peter Doocy: "Lei ha detto che sperava di porre fine alla guerra in Ucraina perché questo avrebbe potuto aiutarla ad andare in paradiso. In che modo questo potrebbe aiutarla?". Il presidente Usa ha ribattuto: "Sa, sto solo scherzando... Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso. Pero' ho reso la vita migliore a un sacco di persone". Lo scambio e' stato trasmesso da Fox News.

Mondo: Ultime notizie

Trump in Medio Oriente: prima in Israele, poi summit in Egitto su Gaza

Mondo

Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump arriva...

TOPSHOT - A billboard showing an image of US President Donald Trump to thank him for his role in reaching a ceasefire deal with Hamas, and another one bearing Israel's national flag, are installed on a main highway in Tel Aviv on October 9, 2025. Trump announced early on October 9 that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza deal involving the exchange of hostages and Palestinian prisoners, with the swap set to occur within 72 hours of the deal's implementation. (Photo by Jack GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Francia, per Lecornu corsa contro il tempo per finanziaria: le tappe

Mondo

Il premier francese Lecornu, scelto di nuovo dal presidente della Repubblica Macron, ha nominato,...

Zelensky sente ancora Trump e Macron: "Ci servono missili". LIVE

live Mondo

Il presidente ucraino sente di nuovo Trump e parla con Macron, tornando a chiedere agli alleati...

Pace a Gaza, Trump oggi in Israele: atteso rilascio ostaggi. LIVE

live Mondo

È atteso alle 7 ora italiana l'inizio del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas....

Ostaggi liberi oggi in mattinata. Trump: "Guerra a Gaza finita"

Mondo

Dalle 4 del mattino (le 3 in Italia) una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in...

Mondo: I più letti