Zelensky sente ancora Trump e Macron: "Ci servono missili". LIVE

"Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso". E' la battuta che Donald Trump riserva ai giornalisti presenti sull'Air Force One rispondendo alla domanda di Peter Doocy: "Lei ha detto che sperava di porre fine alla guerra in Ucraina perché questo avrebbe potuto aiutarla ad andare in paradiso. In che modo questo potrebbe aiutarla?". Il presidente Usa ha ribattuto: "Sa, sto solo scherzando... Non credo che ci sia nulla che possa farmi andare in paradiso. Pero' ho reso la vita migliore a un sacco di persone". Lo scambio e' stato trasmesso da Fox News.