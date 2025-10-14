Ucraina, Zelensky venerdì da Trump per i missili Tomahawk. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Zelensky venerdì incontrerà Trump sui missili Tomahawk. LIVE

live Mondo
©Ansa

Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo aver evocato la possibilità di consegnare a Kiev i Tomahawk se la guerra non si fosse risolta a breve. "Con la fornitura di quel genere di missili all'Ucraina potrebbe finire male" anche per Trump, ha minacciato Mosca. L'Ucraina potrebbe "cessare di esistere come Stato" a meno che Zelensky "non si sieda, negozi e agisca con urgenza", ha detto il presidente bielorusso Lukashenko

Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo aver evocato la possibilità di consegnare a Kiev i Tomahawk se la guerra non si fosse risolta a breve. "Con la fornitura di quel genere di missili all'Ucraina potrebbe finire male" anche per Trump, ha minacciato Mosca.

Zelensky: "Putin può essere costretto a fare la pace, proprio come qualsiasi altro terrorista. Persino Hamas rilascia gli ostaggi. Se questo è possibile, allora anche Putin potrebbe essere costretto alla pace".

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato in un'intervista di ritenere che l'Ucraina potrebbe "cessare di esistere come Stato" a meno che il presidente Volodymyr Zelensky "non si sieda, negozi e agisca con urgenza".

Kiev: "Raid russi su impianti energetici nel Kirovohrad"

Durante la notte, le forze russe hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture  energetiche nelle comunità di Dolynske e Nova Praha, nella regione di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, come ha dichiarato il governatore dell'oblast di Kirovohrad, Andrii Raikovych su Telegram, citato da Ukrinform. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Cinque insediamenti rimangono senza elettricità. Gli incendi nei siti sono stati spenti", si legge nel comunicato. Il servizio di emergenza statale ha riferito che tutti gli incendi sono stati domati. Un totale di 34 soccorritori e 7 unità di equipaggiamento dell'unità di emergenza statale della regione di Kirovohrad, insieme a un corpo dei vigili del fuoco locale di una delle comunità, sono stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento.

Droni Shahed, come le armi della Russia contro l'Ucraina hanno cambiato la guerra

L'aggressione di Mosca contro Kiev ha aperto nuovi capitoli nel mondo bellico: mai come ora dispositivi economici ed efficaci come i più recenti tipi di droni sono stati così centrali nei conflitti. L'Europa lo sa, ed è impreparata. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 1° ottobre

I droni usati dalla Russia hanno cambiato il modo di fare la guerra

