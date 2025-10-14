Ucraina, Zelensky venerdì da Trump per i missili Tomahawk. LIVE

Durante la notte, le forze russe hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture energetiche nelle comunità di Dolynske e Nova Praha, nella regione di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, come ha dichiarato il governatore dell'oblast di Kirovohrad, Andrii Raikovych su Telegram, citato da Ukrinform. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Cinque insediamenti rimangono senza elettricità. Gli incendi nei siti sono stati spenti", si legge nel comunicato. Il servizio di emergenza statale ha riferito che tutti gli incendi sono stati domati. Un totale di 34 soccorritori e 7 unità di equipaggiamento dell'unità di emergenza statale della regione di Kirovohrad, insieme a un corpo dei vigili del fuoco locale di una delle comunità, sono stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento.