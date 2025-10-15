Ucraina, Trump: "Deluso da Putin, non so perché continui guerra". LIVE

Il presidente Volodymyr Zelensky ha privato della cittadinanza ucraina il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusato di possedere un passaporto russo. A dare l'annuncio su Telegram e' stato il servizio di sicurezza ucraino Sbu, citando un decreto firmato da Zelensky. Secondo l'Sbu, Trukhanov "possiede un passaporto del paese aggressore". Sindaco della piu' grande citta' portuale del paese sul Mar Nero dal 2014, con la revoca del documento di fatto non potrebbe piu' mantenere l'incarico. Trukhanov pero' ha sempre respinto le accuse. "Non ho mai

ricevuto un passaporto russo. Sono un cittadino ucraino", ha insistito in un videomessaggio pubblicato su Telegram. Dunque

intende restare sindaco e ricorrera' in tribunale. Un tempo considerato filo-russo, Trukhanov ha cambiato rotta dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e condannato pubblicamente Mosca.