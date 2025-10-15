Ucraina, Trump: "Deluso da Putin, non so perché continui guerra". LIVE

Putin "sta entrando nel quarto anno di una guerra che avrebbe dovuto vincere in una settimana", "ha perso un milione e mezzo di soldati", "questa guerra è stata terribile per lui" afferma il presidente Usa. Il presidente Volodymyr Zelensky ha privato della cittadinanza ucraina il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusato di possedere un passaporto russo
Putin "sta entrando nel quarto anno di una guerra che avrebbe dovuto vincere in una settimana", "ha perso un milione e mezzo di soldati", "questa guerra è stata terribile per lui" afferma il presidente Usa. Il presidente Volodymyr Zelensky ha privato della cittadinanza ucraina il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusato di possedere un passaporto russo.
Gb: "I nostri jet sorvoleranno la Polonia fino a fine anno"
"Oggi stiamo intensificando i nostri sforzi congiunti e posso annunciare che il Regno Unito estenderà il proprio impegno alla missione della Nato nella missione 'Sentinella orientale', il che significa che i jet britannici continueranno a sorvolare la Polonia fino alla fine dell'anno". Lo ha dichiarato John Healey, ministro della Difesa britannico, al suo arrivo alla riunione ministeriale Difesa della Nato. "Stiamo inoltre aumentando la nostra produzione di droni per l'Ucraina, consegnandone oltre 100 mila quest'anno e costruendo congiuntamente con l'Ucraina nuovi droni intercettori migliorati", ha aggiunto.
Olanda: "Gli alleati sostengano di più l'Ucraina"
"Incoraggio i Paesi Nato a sostenere di più l'Ucraina, se Kiev dovesse cadere i nostri costi per la difesa aumenterebbero, i rifugiati crescerebbero". Lo ha detto il ministro della difesa olandese Ruben Brekelmans arrivando alla ministeriale Nato e annunciando 200 milioni di euro in aiuti militari aggiuntivi. "L'Ucraina ha bisogno di difesa aerea subito".
Londra: "Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo"
"Le incursioni di Vladimir Putin all'interno del territorio alleato sono avventate e pericolose: deliberate o no, Putin ci guarda e non deve avere dubbi, se minacciarti agiremo". Lo ha detto il ministro britannico della Difesa John Healey arrivando alla ministeriale Nato. Healey ha poi annunciato che il Regno Unito estenderà la sua partecipazione alla missione di sorveglianza aerea Eastern Sentry della Nato fino alla fine dell'anno, al fine di continuare a dissuadere Putin dal mettere ulteriormente alla prova l'Alleanza.
Zelensky toglie cittadinanza a sindaco Odessa
Il presidente Volodymyr Zelensky ha privato della cittadinanza ucraina il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusato di possedere un passaporto russo. A dare l'annuncio su Telegram e' stato il servizio di sicurezza ucraino Sbu, citando un decreto firmato da Zelensky. Secondo l'Sbu, Trukhanov "possiede un passaporto del paese aggressore". Sindaco della piu' grande citta' portuale del paese sul Mar Nero dal 2014, con la revoca del documento di fatto non potrebbe piu' mantenere l'incarico. Trukhanov pero' ha sempre respinto le accuse. "Non ho mai
ricevuto un passaporto russo. Sono un cittadino ucraino", ha insistito in un videomessaggio pubblicato su Telegram. Dunque
intende restare sindaco e ricorrera' in tribunale. Un tempo considerato filo-russo, Trukhanov ha cambiato rotta dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e condannato pubblicamente Mosca.
Trump: "Deluso da Putin. Non so perché continui guerra"
Donald Trump ha ribadito di essere "molto deluso" dal presidente russo Vladimir Putin. "Sono molto deluso - ha detto ai giornalisti - perche' Vladimir e io avevamo un ottimo rapporto. Probabilmente lo abbiamo ancora. Non so perche' continui con questa guerra. Questa guerra e' stata terribile per lui". Putin, ha ricordato, "sta entrando nel quarto anno di una guerra che avrebbe dovuto vincere in una settimana. Ora si avvicina al quarto anno. Ha perso un milione e mezzo di soldati, probabilmente, se si contano i feriti, quelli senza gambe o senza braccia e tutte le cose orribili che accadono nelle guerre terribili. E' una guerra orribile, la cosa piu' grande successa dalla Seconda guerra mondiale in termini di morti".
Ucraina: Kiev pronta a schierare 500 rifugi antiaerei mobili
Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha annunciato che la capitale e' pronta a schierare circa 500 nuovi rifugi antiaerei mobili. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Post, precisando che la capitale ucraina sta utilizzando l'ultimo stanziamento di 95 milioni di dollari. A oggi, non tutti i quartieri di Kiev dispongono di stazioni della metropolitana o altri bunker sotterranei improvvisati che hanno servito da rifugio durante i crescenti raid aerei russi. I funzionari comunali hanno sottolineato che non si tratta di nuove costruzioni, ne' di miglioramenti alle infrastrutture esistenti, ma piuttosto di unita' riposizionabili che possono essere installate in parcheggi sotterranei o altre strutture protettive. L'espansione della rete di rifugi antiaerei e' una priorita' per la citta', con oltre 167,5 milioni di dollari stanziati a tale scopo negli ultimi anni, ha riferito il sindaco su Facebook. Finora a Kiev circa 2 milioni di rifugi antiaerei sono stati sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione. Le autorita' cittadine hanno stanziato circa 95,7 milioni di dollari, per la costruzione e la ristrutturazione di rifugi antiaerei entro il 2025.