I missili a lunga gittata potrebbero essere la chiave della svolta della guerra o la scintilla di una nuova crisi globale. Zelensky li invoca per costringere Putin al dialogo, ma il presidente Usa prende tempo e valuta le possibili conseguenze. Dalla Russia arrivano minacce e avvertimenti. E mentre gli Stati Uniti esitano, l’Ucraina accelera sul proprio programma missilistico nazionale, segnale di una crescente autonomia militare