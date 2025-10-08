Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Il dilemma di Trump sui Tomahawk a Kiev: vendere armi o evitare l'escalation con Mosca?

Luciana Grosso

Ispi
Un missile Tomahawk - Ansa

I missili a lunga gittata potrebbero essere la chiave della svolta della guerra o la scintilla di una nuova crisi globale. Zelensky li invoca per costringere Putin al dialogo, ma il presidente Usa prende tempo e valuta le possibili conseguenze. Dalla Russia arrivano minacce e avvertimenti. E mentre gli Stati Uniti esitano, l’Ucraina accelera sul proprio programma missilistico nazionale, segnale di una crescente autonomia militare

