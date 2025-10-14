Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha dichiarato che l’attacco russo di lunedì 13 ottobre ha danneggiato un ospedale e colpito le linee elettriche. Quasi 30.000 clienti sono stati colpiti dalle interruzioni di corrente. Ha aggiunto che quattro persone sono rimaste ferite, la maggior parte a causa delle schegge di vetro, e che alcuni pazienti sono stati trasferiti in altri reparti.
