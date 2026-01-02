Offerte Sky
Strage Crans Montana, feriti gravi trasportati in aereo

Mondo

In Svizzera diverse squadre mediche, coordinate con il personale dell’aeroporto di Sion, hanno trasportato i feriti più gravi su aerei di soccorso dopo il rogo. L’incendio ha colpito il bar “Le Constellation” durante una festa di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana. Le autorità svizzere trattano l’episodio come un incendio accidentale. Testimonianze parlano di candele decorative che avrebbero innescato le fiamme nel seminterrato

