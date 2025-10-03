Germania, riprendono voli nello scalo di Monaco dopo allarme droni

Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Lo riporta il sito web dello scalo tedesco ascolta articolo

Intorno alle 19:30 di ieri diverse persone hanno avvistato dei droni nei pressi dell'aeroporto tedesco di Monaco di Baviera, poi chiuso, afferma un portavoce della polizia locale. Le autorità bavaresi hanno avviato una ricerca per identificare i dispositivi e i loro proprietari, senza successo. I droni sono stati poi avvistati di nuovo, questa volta sopra l'area aeroportuale, portando alla chiusura di entrambe le piste. Nonostante l'intervento degli elicotteri della polizia, "non sono disponibili informazioni sul tipo e sul numero di droni" né sulla loro origine, affermano le autorità tedesche.

La Germania è in stato di massima allerta Questo incidente si verifica prima dell'ultimo fine settimana dell'Oktoberfest, che accoglie centinaia di migliaia di persone ogni giorno a Monaco di Baviera. La festa della birra nella città bavarese è stata chiusa per mezza giornata mercoledì a seguito di un allarme bomba e di una tragedia familiare. La Germania è in stato di massima allerta di fronte alla minaccia dei droni, poiché diversi paesi europei, tra cui Polonia e Danimarca, lamentano con la Russia le recenti incursioni nel loro spazio aereo. Ieri i 27 paesi si sono incontrati a Copenaghen per discutere di questi crescenti attacchi e dell'istituzione di un 'muro' anti-droni. Venerdì scorso in Germania uno sciame di droni è stato avvistato sopra lo stato dello Schleswig-Holstein. Il governo tedesco ha dichiarato che intende autorizzare le forze armate ad "abbattere" questi dispositivi. Approfondimento Riapre l'Oktoberfest di Monaco di Baviera dopo l'allarme bomba

