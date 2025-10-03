Esplora tutte le offerte Sky
Germania, riprendono voli nello scalo di Monaco dopo allarme droni

Mondo
©Getty

Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Lo riporta il sito web dello scalo tedesco

Intorno alle 19:30 di ieri diverse persone hanno avvistato dei droni nei pressi dell'aeroporto tedesco di Monaco di Baviera, poi chiuso, afferma un portavoce della polizia locale. Le autorità bavaresi hanno avviato una ricerca per identificare i dispositivi e i loro proprietari, senza successo.  I droni sono stati poi avvistati di nuovo, questa volta sopra l'area aeroportuale, portando alla chiusura di entrambe le piste. Nonostante l'intervento degli elicotteri della polizia, "non sono disponibili informazioni sul tipo e sul numero di droni" né sulla loro origine, affermano le autorità tedesche.    

La Germania è in stato di massima allerta

Questo incidente si verifica prima dell'ultimo fine settimana dell'Oktoberfest, che accoglie centinaia di migliaia di persone ogni giorno a Monaco di Baviera. La festa della birra nella città bavarese è stata chiusa per mezza giornata mercoledì a seguito di un allarme bomba e di una tragedia familiare. La Germania è in stato di massima allerta di fronte alla minaccia dei droni, poiché diversi paesi europei, tra cui Polonia e Danimarca, lamentano con la Russia le recenti incursioni nel loro spazio aereo.    Ieri i 27 paesi si sono incontrati a Copenaghen per discutere di questi crescenti attacchi e dell'istituzione di un 'muro' anti-droni. Venerdì scorso in Germania uno sciame di droni è stato avvistato sopra lo stato dello Schleswig-Holstein. Il governo tedesco ha dichiarato che intende autorizzare le forze armate ad "abbattere" questi dispositivi. 

Riapre l'Oktoberfest di Monaco di Baviera dopo l'allarme bomba
3.000 passeggeri colpiti da chiusura scalo

Sono 17 i voli che non sono riusciti a decollare dall'aeroporto di Monaco di Baviera dopo che il controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) ha prima limitato, e poi sospeso, le operazioni di volo nello scalo dalle 22.18 di ieri a causa di diversi avvistamenti di droni. Le cancellazioni hanno interessato quasi 3.000 passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Lo rende noto lo stesso aeroporto. Nei terminal sono stati allestiti brandine e forniti coperte, bevande e snack per i viaggiatori in transito colpiti dalle cancellazioni. L'aeroporto di Monaco è uno dei principali della Germania, con un volume dei passeggeri che nel 2024 è stato di circa 41,6 milioni di viaggiatori.

Incendio doloso a Monaco, rinviata apertura Oktoberfest 2025

