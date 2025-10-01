Allarme bomba all'Oktoberfest di Monaco di Baviera: chiuso

A Monaco di Baviera l’Oktoberfest resterà chiuso almeno fino al pomeriggio per motivi di sicurezza, dopo una "minaccia legata a esplosivi" definita dal sindaco Dieter Reiter “concreta e verificata”. La misura è scattata dopo le esplosioni avvenute questa mattina in un’abitazione della città

A Monaco di Baviera l’ Oktoberfest oggi resterà chiuso almeno fino al pomeriggio per motivi di sicurezza. L’area della festa è stata perquisita a seguito di un allarme bomba. "Sono in corso operazioni di perquisizione nelle aree ad accesso limitato intorno al luogo della festa", ha comunicato la polizia su X, invitando i dipendenti a lasciare l'area della festa. Altre "misure di protezione" dovrebbero seguire, come riporta la Dpa. La chiusura è scattata dopo le esplosioni avvenute questa mattina in un’abitazione della città . La polizia ha spiegato di indagare “in tutte le direzioni”, verificando possibili collegamenti con altri luoghi di Monaco, tra cui anche la Theresienwiese, dove si tiene la festa.

Sindaco Monaco: “Minaccia concreta e verificata contro Oktoberfest”



Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter ha confermato nella riunione plenaria del consiglio comunale la decisione di tenere chiusi gli ingressi all'Oktoberfest, almeno fino alle 17 di oggi, per “una minaccia verificata riguardante esplosivi". Come riporta la Sueddeutsche Zeitung, la minaccia secondo il primo cittadino è "purtroppo così concreta" che ci si deve aspettare che corrisponda a verità. "La probabilità c'è, non possiamo correre il rischio", ha detto Reiter, annunciando che nel primo pomeriggio verrà presa una decisione su come procedere successivamente. La chiusura è collegata all’esplosione avvenuta questa mattina a Lerchenau. C'è "una lettera della persona coinvolta nei fatti di questa mattina", ha aggiunto Reiter.



Polizia: “Esplosione Monaco legata a lite in famiglia”

Questa mattina forze speciali della polizia tedesca e vigili del fuoco sono intervenuti a Monaco per un incendio in una casa. Sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Come dichiarato dalla polizia su X, l’esplosione sarebbe legata a una lite familiare. "Secondo le testimonianze disponibili, una casa isolata è stata deliberatamente data alle fiamme durante una lite in famiglia", si legge nel comunicato, "l'individuo ferito trovato sulla scena è morto. Un'altra persona risulta dispersa e non comporta alcuna minaccia per la popolazione". Secondo la Bild, un uomo aveva fatto deflagrare dell'esplosivo nella casa dei suoi genitori per poi togliersi la vita con un'arma da fuoco.