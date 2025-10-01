Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Mondo

Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario

ascolta articolo

Un uomo è stato trovato ucciso e un secondo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera, dove è in corso una "importante operazione di polizia  nella parte settentrionale della città". Lo scrive la Bild. Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario, dopo che sono state uditi spari e alcuni esplosioni. Sul posto anche artificieri e forze speciali.

Mondo: Ultime notizie

Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Mondo

Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del...

Ucraina, oggi vertice informale Ue su difesa e sostegno a Kiev. LIVE

live Mondo

Il summit dei 27, che si terrà al Palazzo di Christiansborg a Copenaghen, sarà focalizzato sulla...

Guerra Gaza, Flotilla nella zona da alto rischio: proseguiamo. LIVE

live Mondo

"Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei...

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, oltre 60 i morti

Mondo

 "Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto...

Danimarca, riunione capi di Stato e di governo Ue: i temi in agenda

Mondo

Il 1° ottobre a Copenaghen i leader dell’Unione europea discuteranno di difesa comune e sostegno...

Mondo: I più letti