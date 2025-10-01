Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario

Un uomo è stato trovato ucciso e un secondo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Monaco di Baviera, dove è in corso una "importante operazione di polizia nella parte settentrionale della città". Lo scrive la Bild. Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare. A quanto si è appreso, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti nell'area interessata, sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario, dopo che sono state uditi spari e alcuni esplosioni. Sul posto anche artificieri e forze speciali.