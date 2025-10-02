Kiev: sito Chernobyl senza elettricità dopo attacco russo

Ha dichiarato il ministero dell'Energia ucraino: "A causa delle sovratensioni, il Nuovo Confinamento Sicuro, una struttura chiave che isola la quarta unità distrutta della centrale nucleare di Chernobyl e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza corrente"

Un bombardamento russo ha interrotto l'alimentazione elettrica alla struttura di confinamento che ospita parte della centrale nucleare di Chernobyl, in parte distrutta dal disastro nucleare del 1986, ha dichiarato il ministero dell'Energia ucraino. "A causa delle sovratensioni, il Nuovo Confinamento Sicuro, una struttura chiave che isola la quarta unità distrutta della centrale nucleare di Chernobyl e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza corrente", ha denunciato il ministero su Telegram.