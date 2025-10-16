Telefonata Trump-Putin, presidente Usa: "Ci incontreremo a Budapest"

La conversazione tra i due leader è durata oltre 2 ore, e l’inquilino della Casa Bianca ha fatto sapere che il vertice in Ungheria avrà lo scopo di “valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina”. Orban: "L'incontro programmato tra i presidenti è una grande notizia per i popoli amanti della pace in tutto il mondo. Siamo pronti!"

Donald Trump e Vladimir Putin si sono sentiti oggi , in una telefonata che è durata a lungo. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che lui e l’omologo russo si incontreranno prossimamente a Budapest, in Ungheria, “per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina ”. Non è stata fornita una data per l'incontro. La telefonata è durata più di due ore, secondo quanto ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Secondo la portavoce, inoltre, il tycoon penserebbe che sia ancora possibile mettere insieme Putin e Zelensky.

Trump: “Con Putin colloquio produttivo, grandi progressi”

Lo stesso Trump ha poi affidato a un post sul social network Truth il resoconto di quanto avvenuto: “Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stata molto produttiva”, ha scritto il presidente Usa. Putin, ha detto ancora il tycoon, "si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina", ha aggiunto Trump.

Trump: “Prossima settimana incontri pre-summit tra consiglieri”

Donald Trump ha poi riferito su Truth di aver concordato con Putin, prima del loro incontro a Budapest, "che la prossima settimana si terrà un incontro dei nostri consiglieri di alto livello. I primi incontri degli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell'incontro deve ancora essere definita". Il presidente Usa ha anche detto che il suo omologo russo “ha ringraziato la first Lady, Melania, per il suo impegno a favore dei bambini. Ha mostrato grande apprezzamento e ha detto che continuerà così”.