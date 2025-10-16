Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina

Il presidente USA Donald Trump ha affermato domenica 12 ottobre di poter fornire missili a lungo raggio Tomahawk all’Ucraina se Vladimir Putin non fermerà la guerra. Durante il volo verso Israele, Trump ha spiegato di aver discusso con Volodymyr Zelensky della richiesta di queste armi. Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha avvertito che l’impiego dei Tomahawk implicherebbe un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto