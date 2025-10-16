Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina

Mondo

Il presidente USA Donald Trump ha affermato domenica 12 ottobre di poter fornire missili a lungo raggio Tomahawk all’Ucraina se Vladimir Putin non fermerà la guerra. Durante il volo verso Israele, Trump ha spiegato di aver discusso con Volodymyr Zelensky della richiesta di queste armi. Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha avvertito che l’impiego dei Tomahawk implicherebbe un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto

Prossimi video

Leone XIV: "Comunità non si volti dall'altra parte"

Mondo

Leone XIV: "Troppi segni di economia senz'anima"

Mondo

Leone XIV: Comunità internazionale non si volti altra parte

Mondo

Papa Leone XIV: "Uso della fame come arma di guerra è crimine"

Mondo

Guy Gilboa Dalal, ostaggio liberato da Hamas mangia dolci

Mondo

Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina

Mondo