Caso Epstein, nuove email su Trump: "Per ore a casa mia con ragazza"

Nuovi dettagli sul caso di Jeffrey Epstein e del suo rapporto con Donald Trump. Come rivelerebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'attuale presidente statunitense "trascorse ore" a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”. Dalle corrispondenze private emergerebbe che anche Trump "sapeva delle ragazze": un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Come ha riferito la Cnn, che insieme al New York Times ha reso pubbliche le conversazioni degli ultimi quindici anni, l'imprenditore avrebbe menzionato il nome di Trump “più volte” in uno scambio di messaggi con l'allora fidanzata e storica collaboratrice Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale, e lo scrittore Michael Wolff.