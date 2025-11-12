Caso Epstein, nuove email su Trump: "Per ore a casa mia con ragazza"

Offerte Black Friday
Caso Epstein, nuove email su Trump: "Trascorse ore a casa mia con una ragazza"

Mondo
Come riporterebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'attuale presidente Usa "trascorse ore" a casa del defunto imprenditore, condannato per abusi sessuali, insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”. Dalle corrispondenze private emergerebbe anche che il tycoon "sapeva delle ragazze": un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago

Nuovi dettagli sul caso di Jeffrey Epstein e del suo rapporto con Donald Trump. Come rivelerebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'attuale presidente statunitense "trascorse ore" a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”. Dalle corrispondenze private emergerebbe che anche Trump "sapeva delle ragazze": un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Come ha riferito la Cnn, che insieme al New York Times ha reso pubbliche le conversazioni degli ultimi quindici anni, l'imprenditore avrebbe menzionato il nome di Trump “più volte” in uno scambio di messaggi con l'allora fidanzata e storica collaboratrice Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale, e lo scrittore Michael Wolff.  

Le email di Epstein

Dalle corrispondenze private tra Epstein, Maxwell e Wolff emergerebbero quindi dettagli sul tempo che Trump avrebbe "trascorso con una donna”, presunta “vittima del traffico sessuale”. Le corrispondenze contengono anche un messaggio in cui Epstein sostiene che il tycoon "sapeva delle ragazze": un'affermazione che andrebbe quindi a contraddire la dichiarazione di Trump, il quale avedva riferito di aver cacciato il finanziere dal suo club in Florida per avergli “rubato” alcune dipendenti tra cui Virginia Giuffre. Le email sono state reperite dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera dopo aver emesso un mandato nei confronti degli eredi di Epstein all'inizio di quest'anno.  

