Con il libro di Virginia Giuffre torna lo scandalo Epstein

Il 21 ottobre è uscito Nobody’s Girl, le memorie postume di Virginia Giuffre, la donna che accusò il principe Andrea di abusi quando aveva 17 anni. Nel libro cita anche una presunta orgia con Jeffrey Epstein. Giuffre racconta tre incontri con Andrea tra Londra e le proprietà di Epstein. Il principe nega ogni accusa, ma lo scandalo riapre vecchie ferite per la monarchia. Re Carlo teme ripercussioni alla vigilia della sua visita in Vaticano.