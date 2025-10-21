Il 21 ottobre è uscito Nobody’s Girl, le memorie postume di Virginia Giuffre, la donna che accusò il principe Andrea di abusi quando aveva 17 anni. Nel libro cita anche una presunta orgia con Jeffrey Epstein. Giuffre racconta tre incontri con Andrea tra Londra e le proprietà di Epstein. Il principe nega ogni accusa, ma lo scandalo riapre vecchie ferite per la monarchia. Re Carlo teme ripercussioni alla vigilia della sua visita in Vaticano.
Prossimi video
Sanae Takaichi è la prima donna premier del Giappone
Mondo
Avvocato Sarkozy: ricorso ma almeno un mese in carcere
Mondo
Invasione Gaza, Evinatan Or esce dall'ospedale
Mondo
Con il libro di Virginia Giuffre torna lo scandalo Epstein
Mondo
Timeline, il vicepresidente americano J.D. Vance incontra Netanyahu in Israele
Mondo
Emergenza abitativa in Europa: le iniziative dell'Ue per le case
Mondo
Dubbi su summit Trump-Putin. Volenterosi: sosteniamo sforzi di Trump
Mondo