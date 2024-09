Introduzione

Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. Sono solo sei i territori promossi nella trasparenza e nella completezza delle informazioni relative ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali. È quanto emerge da uno studio della Fondazione Gimbe, in attesa dei dati ufficiali del ministero della Salute.

Si tratta di una prima istantanea relativa al monitoraggio ex ante dei tempi di attesa, che rileva in un determinato periodo la differenza in giorni tra data di prenotazione e data assegnata per l'erogazione della prestazione. "I tempi di attesa - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - sono oggi il sintomo più grave ed evidente della crisi organizzativa e professionale del Servizio sanitario nazionale", che "crea pesanti disagi per i pazienti, peggiora gli esiti di salute" e, in aggiunta, "fa lievitare la spesa privata".

Intanto, sul medesimo tema, è pronta la bozza del decreto attuativo del dl Liste d'attesa, in cui vengono fissate le linee guida per la costruzione della Piattaforma nazionale liste di attesa (Pnla), che servirà appunto a monitorare il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.