US Open, oggi 2 finali: Pegula-Sabalenka, doppio uomini. Domani Sinner

La finale Sinner-Fritz

Jannik Sinner è arrivato in finale a New York dopo aver battuto in semifinale il britannico Jack Draper col punteggio 7-5, 7-6, 6-2, in tre ore e tre minuti di gioco. Per l’azzurro, numero 1 al mondo, è la prima finale della sua carriera agli Us Open ed è anche la seconda finale in uno Slam, dopo quello vinto a inizio 2024 in Australia. "Con Draper ci conosciamo molto bene, è stato un match intenso, molto fisico. Do sempre il massimo in ogni torneo, ma qui a New York mi sono trovato bene e ho giocato sempre meglio, di partita in partita. Ora proverò a fare quel che posso in finale, domenica. Sono teso ma molto felice", ha commentato Sinner. In finale giocherà contro Taylor Fritz. Il californiano, numero 12 del ranking mondiale, nel "derby" statunitense ha avuto la meglio in rimonta su Frances Tiafoe, al termine di una semifinale molto combattuta e a tratti spettacolare, durata oltre tre ore: il punteggio finale è stato 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Per Fritz sarà la prima finale Slam. "Sono fiducioso e so che non sarò così teso. So che quando gioco bene posso battere chiunque. Con Jannik sarà diverso, giocherò da sfavorito. Ma contro di lui mi sono sempre ben comportato. L'ultima volta ho perso in 3 set a Indian Wells e il bilancio dice 1-1. Il traguardo? Per L'America è una grande cosa, penso che faccia capire che stiamo provando a vincere uno Slam. Siamo una generazione di ottimi giocatori che sta crescendo", ha detto lo statunitense.