Us Open 2024, Sinner batte Paul e vola ai quarti di finale

L'americano (numero 14 nel ranking) battuto per 7-6 7-6 6-1. Dopo i primi due set con l'italiano meno preciso e mobile del solito, nel terzo Sinner ha conquistato subito il break ed è volato via. Successo in due ore e 42 minuti. L'altoatesino approda ai quarti di finale degli Us Open dove troverà il russo Daniil Medvedev