Supercoppa europea, PSG vince ai calci di rigore contro il Tottenham

La sfida tra i vincitori dell’ultima Champions League e quelli dell’ultima Europa League è stata vinta dalla squadra guidata da Luis Enrique, che ha rimontato due gol di svantaggio per poi imporsi nei tiri dal dischetto

È il PSG a vincere l’edizione 2025 della Supercoppa europea. Gli uomini di Luis Enrique, che hanno giocato la partita dopo aver vinto l’ultima Champions League in finale contro l’Inter, si sono imposti contro i vincitori della scorsa Europa League ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 2-2, con le reti nel primo tempo di Van de Ven e nella ripresa di Romero per il Tottenham e poi i due gol dei parigini siglati da Lee e Gonçalo Ramos. La sfida è stata quindi vinta ai calci di rigore. Per il PSG si tratta della prima affermazione nel torneo.