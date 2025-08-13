Supercoppa europea, PSG vince ai calci di rigore contro il Tottenham

La sfida tra i vincitori dell’ultima Champions League e quelli dell’ultima Europa League è stata vinta dalla squadra guidata da Luis Enrique, che ha rimontato due gol di svantaggio per poi imporsi nei tiri dal dischetto
È il PSG a vincere l’edizione 2025 della Supercoppa europea. Gli uomini di Luis Enrique, che hanno giocato la partita dopo aver vinto l’ultima Champions League in finale contro l’Inter, si sono imposti contro i vincitori della scorsa Europa League ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 2-2, con le reti nel primo tempo di Van de Ven e nella ripresa di Romero per il Tottenham e poi i due gol dei parigini siglati da Lee e Gonçalo Ramos. La sfida è stata quindi vinta ai calci di rigore. Per il PSG si tratta della prima affermazione nel torneo.
La cronaca di PSG-Tottenham
Non è particolarmente emozionante il primo tempo della sfida tra PSG e Tottenham. I parigini, alla loro prima uscita dalla finale del Mondiale per Club, sono apparsi poco fluidi mentre i londinesi hanno sfruttato l’unica vera occasione avuta al minuto 39, passando in vantaggio grazie al gol di Van de Ven. Nella ripresa il Tottenham riesce a raddoppiare, con Romero che sfrutta un errore dell’erede di Donnarumma, Chevalier. Nell’ultima frazione della partita il PSG si spinge in avanti alla caccia del gol che riaprirebbe il risultato, e lo trova nel finale con Lee. I parigini continuano ad attaccare, e al 94esimo trovano il gol del pareggio con Goncalo Ramos. A decidere la finale sono dunque i calci di rigore, che premiano il PSG.
Il tabellino di PSG-Tottenham 2-2 (6-5 dcr)
39' Van de Ven (T), 48' Romero (T), 85' Lee (P), 90'+4 Gonçalo Ramos (P)
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery (68' Lee), Vitinha, Doué (78' Gonçalo Ramos); Kvaratskhelia (60' Fabian Ruiz), Dembélé, Barcola (68' Mbaye). All. Luis Enrique
TOTTENHAM (3-5-2): Vicario; Daso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha (72' Gray), Sarr (90' Bergvall), Bentancur, Spence; Kudus (79' Tel), Richarlison (72' Solanke). All. Frank
Ammoniti: Richarlison, Barcola
