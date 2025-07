Mondiale per Club, trionfa il Chelsea di Enzo Maresca: 3-0 al PSG

È il Chelsea a vincere la prima edizione del nuovo Mondiale per Club . Nella finale disputata al MetLife Stadium, la squadra guidata da Enzo Maresca ha superato per 3 a 0 i campioni d’Europa del PSG. A decidere l’incontro le reti realizzate dai londinesi nel primo tempo, con una doppietta di Palmer e il gol di Joao Pedro. Si tratta del secondo trofeo vinto dall’allenatore italiano alla guida dei Blues, dopo la Conference League 2024/25 .

La cronaca di Chelsea-PSG

Parte forte il Chelsea, che gioca con intensità per cercare di mettere in difficoltà i campioni d’Europa. Il piano degli uomini di Maresca funziona, e dopo 22 minuti a segnare il gol del vantaggio è Palmer. Alla mezz’ora i Blues raddoppiano, grazie alla doppietta di Palmer, e prima dell’intervallo c’è ancora tempo per il 3 a 0 realizzato da Joao Pedro. Nella ripresa il PSG prova subito a riaprire l’incontro, senza però riuscire a trovare la via del gol. Nel finale viene anche espulso Joao Neves, per aver tirato i capelli a Cucurella. A vincere è così il Chelsea, che si impone nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club.