Real Madrid-Juventus, 1-0: bianconeri fuori dal Mondiale per Club

Per i bianconeri la competizione si ferma agli ottavi: la partita va ai blancos grazie al gol di Gonzalo Garcia, al 54. Inter già eliminata dalla Fluminense

Per la Juventus il Mondiale per Club finisce qui: i bianconeri sono stati battuti per 1-0 dal Real Madrid all'Hard Rock Stadium di Miami. La sconfitta arriva dopo quella dell'Inter, ko 2-0 contro il Fluminense.