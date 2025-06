Inter-Fluminense 0-2, nerazzurri out agli ottavi del Mondiale per Club

I nerazzurri perdono contro i brasiliani al Bank of America Stadium di Charlotte. Fluminense in vantaggio dopo 3 minuti, alla prima iniziativa: a segno German Cano, da pochi passi. L’Inter ci prova fino all’ultimo, ma non riesce a trovare il pareggio. All’82’ palo di Lautaro. Al 93’ a chiudere i giochi è Hercules, che firma il 2-0 e regala i quarti di finale alla sua squadra

L'Inter perde 2-0 contro il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club. Al Bank of America Stadium di Charlotte, a segno German Cano al 3’ del primo tempo ed Hercules nel recupero della ripresa. I brasiliani eliminano quindi i nerazzurri e accedono ai quarti.

La cronaca di Inter-Fluminense

L’Inter perde 2-0 a Charlotte contro il Fluminense. I brasiliani vanno in vantaggio dopo 3 minuti, alla prima iniziativa: a segno German Cano, che da pochi passi spinge in rete un cross dalla destra deviato. Al 39’ il Fluminense raddoppia, ma il gol viene annullato: colpo di testa vincente di Ignacio, ma è in fuorigioco. Il primo tempo finisce con i nerazzurri sotto 1-0. Nel secondo tempo l’Inter va a caccia del pareggio. Al 70’ De Vrij, dopo una sponda di Lautaro, calcia fuori da due passi. Al 75’ anche Dimarco va vicinissimo al pari: calcio di punizione, palla a lato di un soffio. All’82’ doppia grossa occasione per Lautaro: l’argentino prima calcia al volo da pochi passi, ma Fabio si supera e para, poco dopo ci riprova di sinistro e colpisce il palo. Nel finale assedio dell’Inter, che nei 7 minuti di recupero crea altre occasioni. Ma a trovare il gol è di nuovo il Fluminense: al 93’ Hercules chiude il match con un tiro in diagonale. Finisce 2-0 per i brasiliani, che eliminano l’Inter e accedono ai quarti di finale.

Il tabellino di Inter-Fluminense 0-2

3' pt Cano, 48' st Hercules



INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni (26' st Carlos Augusto), Dumfries (8' st Luis Henrique), Barella, Asllani (8' st Carboni), Mkhitaryan (8' st Sucic), Dimarco, Thuram (21' st S. Esposito), Lautaro. All.: Chivu



FLUMINENSE (3-5-2): Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Freytes, Samuel Xavier, Bernal (36' st Thiago Santos), Martinelli (15' st Hercules), Nonato (15' st Lima), Rene, Arias, Cano (21' st Everaldo). All.: Renato Portaluppi



Ammoniti: Asllani, Cano, Freytes, Rene, Bastoni, Portaluppi, Thiago Santos.