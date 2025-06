Juve-Manchester City 2-5: il risultato e i gol al Mondiale per Club

Alla Juve sarebbe bastato un pareggio per iniziare la fase a eliminazione diretta in vetta al proprio Gruppo, ma a Orlando i Citizens hanno avuto la meglio. Reti di Doku, Haaland, Foden e Savinho per i vincitori, a cui si aggiunge un autogol di Kalulu. Gol di Koopmeneirs e Vlahovic per i ragazzi di Tudor

La Juventus chiude l'ultima giornata del girone del Gruppo G del Mondiale per club in seconda posizione. Sotto la pioggia battente e l’umidità di Orlando, al Camping World Stadium, i bianconeri hanno perso 2-5 contro il Manchester City. Sulla carta erano arrivati alla sfida favoriti: sarebbe bastato un pareggio per finire al primo posto. Adesso si passa agli ottavi nella fase a eliminazione diretta. La Juve affronterà la prima qualificata del Gruppo H. L'Inter si era già qualificata prima nel Gruppo C .

La cronaca di Juventus – Manchester City

L’inizio del primo tempo si gioca in equilibrio tra la squadra di Guardiola e quella di Tudor. Gli inglesi passano subito in vantaggio, con gol di Doku al 9', ma vengono riagganciati solo due minuti dopo grazie a Koopmeiners. Da lì in poi per i bianconeri è tutta in discesa, a partire dall’autogol di Kalulu al 26’. È però nel secondo tempo che la situazione precipita. Al 52’ segna Haaland, al 69’ Foden e al 75’ Savinho. La Juve reagisce quasi all'ultimo, con Vlahovic che sfonda la porta avversaria all'84'. Non rimane però abbastanza tempo per riprendersi davvero.

Il tabellino di Juventus - Manchester City 2-5

Gol: nel pt, 9' Doku, 11' Koopmeiners, 26' Kalulu (aut.); nel st, 7' Haaland, 24' Foden, 31' Savinho, 39' Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona (14' st Gatti), Kelly; Alberto Costa (12' st Cambiaso), Locatelli (12' st Thuram), McKennie (37' st Adzic), Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners 12' st Yildiz); Vlahovic. All. Tudor.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri (30' st O'Reilly); Reijnders, Rodri (21' st Gundogan), Bernardo Silva (30' st Cherki); Savinho, Marmoush (1' st Haaland), Doku (21' st Foden). All. Guardiola.

Ammoniti: Kalulu per gioco scorretto.