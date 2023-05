Napoli campione d'Italia, De Laurentiis: grazie, abbiamo vinto insieme

Il Napoli è campione d’Italia. Grazie al pareggio per 1-1 a Udine ( LIVEBLOG ) gli azzurri hanno vinto lo scudetto (il terzo della loro storia) con cinque giornate di anticipo. Un trionfo meritato che ha fatto esplodere la festa dei tifosi. "Grazie, grazie, grazie, grazie. Mi avete sempre detto che vogliamo vincere e abbiamo vinto tutti insieme!", sono state le prime parole del presidente Aurelio De Laurentiis, dal centro del campo del Maradona dove in 60mila hanno visto sui maxischermi la partita contro l’Udinese. “Questo scudetto dobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la Champions", ha aggiunto il presidente. Decine le reazioni al trionfo del Napoli.

"Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni in tutto il mondo. I miei complimenti vanno ai calciatori, a mister Spalletti, allo staff tecnico e alla società, perché tutti insieme sono riusciti a vincere giocando bene e mantenendo l’equilibrio tra costi e ricavi”. Questo il commento del Presidente della Figc Gabriele Gravina al terzo scudetto della storia del Napoli.

"Finalmente! Gli azzurri hanno vinto uno scudetto stra-meritato per gioco, passione e mentalità. Una squadra di giovani talenti, una società sana e un pubblico di tifosi straordinari: un mix vincente che rappresenta soltanto l'inizio di un ciclo di successi. Tutta Napoli, con gioia e responsabilità, ha sostenuto i giocatori: una squadra e una città vincenti oggi e in futuro. La visione e la programmazione a lungo termine pagano, a noi il compito di continuare a tenere sempre alto il nome di Napoli". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi subito dopo aver assistito allo stadio Maradona alla vittoria matematica dello scudetto.

"Il presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello scudetto" . Cosi l'Inter al fischio finale di Udinese-Napoli. La societa' nerazzurra e' la prima a congratularsi.

Anche il Milan applaude il Napoli

"Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato". Il Milan, che ha eliminato il Napoli ai quarti di finale della Champions League, si è complimentato così, via Twitter, con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d'Italia