Festeggiamenti scudetto Napoli, due feriti per spari e tre per petardi

Otto feriti non gravi alla Dacia Arena

Feriti anche a Udine. Secondo quanto riferito dal prefetto della città, Massimo Marchesiello, è di otto feriti non in gravi condizioni il bilancio della calca provocata alla Dacia Arena, alla fine della partita tra Udinese e Napoli, dai tafferugli in campo.

"Da quanto abbiamo registrato - ha fatto sapere il prefetto - non si tratta di feriti da scontri o da colluttazione, ma di traumi da caduta provocati dalla calca". Il direttore della Sores Fvg, Amato De Monte, ha confermato il bilancio spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima durante e dopo la partita: non ci sono casi gravi salvo alcune fratture provocate da cadute dall'alto nel momento in cui i tifosi stavano entrando in contatto e c'è stata calca.