Il 4 maggio 2023, per Napoli (e per i tanti napoletani che vivono nel mondo), è una data che passerà alla storia: la data della vittoria di uno scudetto che in città mancava da più di trent’anni. Uno scudetto meritato, ora celebrato con un tifo senza eguali. Ecco allora una carrellata di canzoni per unirsi ai festeggiamenti, e alla gioia di tutto il popolo azzurro