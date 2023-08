Calcio, Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano", ha fatto sapere la Figc. “Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”, ha commentato invece il presidente Gabriele Gravina.

La trattativa e il nodo della clausola De Laurentiis

L’arrivo di Spalletti era frenato da una clausola contrattuale “di non ingaggio” presente al momento dell’addio al Napoli. Il presidente del club Aurelio De Laurentiis, nel giorno di Ferragosto, ha voluto chiarire che la clausola del contratto che legava Spalletti alla società campione d'Italia restava valida non solo per altre squadre di club ma in generale, non tanto per i termini economici ma per una questione di principio. "Spalletti è libero e padrone del suo destino: ma la clausola va pagata", aveva spiegato Mattia Grassani, avvocato di diritto sportivo spesso al fianco delle battaglie legali di De Laurentiis. L'accordo fissato al momento della separazione tra il Napoli e il tecnico era di non allenare "un club o la nazionale" per un anno, a meno che non fosse corrisposto alla società il pagamento di una penale di circa 3 milioni. Alla fine, secondo quanto emerso, Spalletti ha firmato con la Figc senza il pagamento della clausola. Sia il tecnico sia la Federazione, dopo aver ascoltato i pareri dei rispettivi legali, avrebbero deciso di accettare il rischio che il Napoli possa fare causa e si sarebbero detti pronti ad affrontare l’eventuale iniziativa del club.