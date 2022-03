Una lezione di sci con aperitivo in quota sull’Altopiano del Renon o un tè tutto al femminile in una Haiku Lounge giapponese in Val Pusteria. Ma anche una sciata di fine inverno con volo in parapendio in compagnia di un campione del mondo in Val Gardena e un "Ladies day" in spa tra chiacchiere e relax con trattamento in una Snow room a Plan de Corones. In vista dell'8 marzo vi proponiamo una decina di proposte per una pausa sulla neve in compagnia delle amiche più care

a cura di Costanza Ruggeri