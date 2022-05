Robert Downey Jr. restaura auto d'epoca rendendole green in una serie

Il divo statunitense sarà protagonista di uno show di Discovery+ in cui ripristinerà automobili classiche con un’attenzione particolare al tema dell’ecologia. Lo riporta in esclusiva il magazine americano The Hollywood Reporter

Robert Downey Jr. sarà il protagonista di “Downey’s Dream Cars”, una serie televisiva di Discovery+ sul restauro di automobili classiche che non tralascerà la tematica molto attuale dell'ecosostenibilità.



Lo riporta in esclusiva il magazine americano The Hollywood Reporter, spiegando che questo nuovo progetto del divo statunitense è per ora senza sceneggiatura ma si può già sapere che la star di "Iron Man" trasformerà le auto sportive e le muscle car del proprio parco macchine, trasformandole in automobili ecologiche adatte al 21° secolo, un’epoca in cui il minor impatto ambientale possibile è la conditio sine qua non.



Questa sarà la seconda serie televisiva firmata e interpretata da Robert Downey Jr. per Discovery+, dopo l’esordio con “The Bond”.



La serie

Il progetto ha per ora il titolo provvisorio di "Downey's Dream Cars".

È prodotto da Team Downey, la casa di produzione guidata da Robert e Susan Downey, assieme a Matador Content di Boat Rocker.



Lo show verrà lanciato alla fine del 2022 sulla piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery.



Vedremo Robert Downey assieme a un team di esperti che faranno rivivere le auto classiche, cercando di adattarle alle esigenze odierne, quindi ripensandole in chiave ecofriendly.



Le parole di Robert Downey Jr.

"Il mio obiettivo è mostrare che è possibile mantenere l'integrità delle auto classiche sfruttando al contempo nuove tecnologie e innovazioni per renderle più ecologiche. Sono entusiasta che il pubblico possa vedere questa serie su Discovery+ entro la fine dell'anno", ha dichiarato Robert Downey Jr. in una nota ufficiale.



“Downey's Dream Cars”

Questa nuova serie vuole coniugare due grandi passioni dell'attore: da un lato quella per le automobili classiche e dall'altro la non meno importante passione per l'ecosostenibilità. Più che passione, nel secondo caso si parla di vera e propria missione.



Le auto pregiate della collezione personale di Downey verranno trasformate per adattarle al nuovo millennio. La potenza e lo stile che hanno reso leggendarie le automobili d'epoca non verranno meno, anzi. Ma a dare un valore aggiunto a queste storiche vetture sarà il plus dell’ecosostenibilità.



La passione per l’ambiente

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una serie che mostri lo spirito di chi è Downey e metta la sua passione per l'ambiente al centro della scena. Chi meglio di Robert Downey Jr. per rendere le auto ecologiche così belle?", queste le parole di Nancy Daniels, chief brand officer di Discovery e Factual.



“Downey's Dream Cars” è prodotto da Robert Downey Jr., Susan Downey ed Emily Barclay Ford per Team Downey, insieme a Jay Peterson, Todd Lubin, Dave Larzelere e Ben Wood. Kyle Wheeler è il produttore esecutivo senior e Paola Espinosa è il produttore coordinatore di Discovery+.