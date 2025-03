Auto elettriche, emissioni di C02 e multe. Il nuovo piano Ue

Introduzione

L’Unione europea presenta oggi, 5 marzo, il nuovo piano per l’automotive, tra misure per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico e il supporto all’industria. Partendo dal primo capitolo: non ci sarà nessuna modifica agli obiettivi ma si allunga la finestra di tempo – da uno a tre anni - per conformarsi ai nuovi standard di emissioni di CO2. Dai limiti alle multe e gli e-fuels, ecco cosa cambia