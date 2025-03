Auto, vendite in Italia in calo del 6,3% a febbraio. Stellantis -14,1%

Drive Club, la rubrica sui motori

Il 2024 si è chiuso con 1.558.704 immatricolazioni per il mercato italiano dell’auto che ha chiuso così in flessione dello 0,5% rispetto al 2023. Si tratta di numeri che sono ancor più pesanti se confrontati con le vendite pre-pandemia. Basti pensare che la flessione rispetto al 2019 è del 18,7%, con 358.000 vetture in meno. In questo scenario la Fiat Panda si conferma il best seller. Ecco i 10 modelli più venduti sul mercato italiano. A cura di Gianluca Sepe