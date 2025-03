Tesla a picco in Europa: la mossa (tedesca) di Musk per il rilancio

Introduzione

La casa automobilista Tesla, guidata dal ceo Elon Musk, sta vivendo un momento difficile in Europa, dove assiste a un crollo delle vendite, che raggiunge dimensioni decisamente preoccupanti in Germania (-60%). Secondo gli analisti, ad avere un grande impatto è anche l'esposizione mediatica dell'imprenditore americano, che ha recentemente espresso il proprio sostegno al partito di estrema destra tedesco Afd. Per risollevare la situazione, Musk ha deciso di comprare parte degli asset di Manz, società di progettazione high tech specializzata in batterie per veicoli elettrici ed elettronica di bordo. L'obiettivo è dare un nuovo impulso ai progetti di automazione di Tesla.