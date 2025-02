Tesla, crollano le vendite in Europa. Quanto pesa il "fattore Musk?"

Introduzione

Periodo complesso per l’azienda di veicoli elettrici di Elon Musk che sta subendo pesanti perdite in Borsa a Wall Street a causa, soprattutto, della drastica diminuzione delle vendite in Europa che sono calate di circa il 45% nell’ultimo mese.

Secondo i dati diffusi dall'associazione dei costruttori europei (Acea), a gennaio le immatricolazioni della casa americana sono state solo 9.945, quasi la metà delle 18.161 registrate un anno fa. Ma a cosa è dovuta questa tendenza? E come sta reagendo l'azienda?