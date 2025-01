Cosa aspettarsi dal dipartimento Doge in mano a Elon Musk

Il rapporto tra un imprenditore e un presidente, negli Usa, non è una novità. Ma quello fra Musk e Trump è sicuramente il più stretto da decenni a questa parte. Il Dipartimento dell'efficienza governativa (DOGE) sarà la ricompensa riconosciuta dal tycoon al patron di Tesla per l'aiuto fornito in campagna elettorale. Ma di cosa si occuperà?