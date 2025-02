Perché Tesla fatica a vendere auto in Europa e Cina?

Crollano le vendite dell'azienda di Elon Musk nel Vecchio Continente e in Asia. Pesano l'ascesa dei competitor cinesi, sempre più agguerriti, e l'attivismo politico del tycoon, che ha deciso di appoggiare l'estrema destra in Germania. Intanto il titolo in Borsa segna un ribasso di oltre 6% da inizio anno. ascolta articolo

Tesla inizia il 2025 con un segno negativo per le vendite nei suoi due mercati chiave: la Cina e l’Europa. In Asia la concorrenza locale si fa sempre più agguerrita mentre nel Vecchio Continente le difficoltà commerciali sono anche legate a fattori politici e strategici. In Borsa, passato l’effetto Trump, il titolo segna un ribasso di oltre 6 punti percentuali da inizio anno a 374 dollari per azione.

Tesla perde terreno in Cina: la rivale BYD accelera A gennaio le vendite di macchine Tesla in Cina sono scese a 63.238 unità, registrando un calo dell'11,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato preoccupante, soprattutto considerando la crescita esplosiva del rivale cinese BYD che a gennaio ha venduto 296.446 veicoli elettrici e ibridi plug-in, con un aumento del 47% su base annua. Anche altri produttori locali, meno famosi, come Changan Automobile e Xpeng, hanno registrato un incremento nelle vendite secondo i dati sulle immatricolazioni in Cina nel mese di gennaio. Per contrastare l'ascesa dei rivali cinesi, Tesla ha puntato su tagli di prezzo e incentivi finanziari, come il prestito a tasso zero per cinque anni sull'acquisto della Model Y. Inoltre, il gruppo ha deciso di lanciare al momento disponibile solo in Cina una versione aggiornata dello stesso modello Y denominato Juniper con nuove funzionalità. Tuttavia, il mercato sembra chiedere di più: Tesla non introduce un nuovo modello dal 2023 e gli investitori attendono il lancio di un modello a prezzo più accessibile, previsto per la prima metà del 2025.

Crollano le vendite in Europa Se la Cina preoccupa, l'Europa lancia dei segnali allarmanti. A gennaio, le vendite di Tesla nel Vecchio Continente sono crollate del 47,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato più significativo arriva dalla Germania, dove le immatricolazioni sono scese del 59%, fermandosi a 1.277 unità. A rendere ancora più evidente la crisi di Tesla è il fatto che il mercato delle auto elettriche in Germania è cresciuto del 54% nello stesso periodo. In altre parole, i consumatori tedeschi stanno comprando veicoli a batteria, ma non quelli dell'azienda di Musk. Perdite pesanti a livello di immatricolazioni auto Tesla anche in Francia (-63%) e Regno Unito (-12%).

Il peso dell'attivismo politico di Musk Elon Musk è diventato una figura controversa in Germania, soprattutto in seguito al suo sostegno al partito di estrema destra Alternativ für Deutschland (AfD) guidato da Alice Weidel. Il lancio del movimento MEGA (Make Europe Great Again) ha generato forti polemiche soprattutto dopo aver indicato come unica soluzione per il rilancio del Vecchio Continente proprio Weidel. Tesla che, per anni, era associato all'innovazione e la sostenibilità, produttore non solo di auto elettriche ma anche di energia pulita, ha subito un danno d'immagine sostenendo i partiti di estrema destra fortemente contrari alle politiche green.

Scorte limitate ed effetto Juniper Dopo aver spinto sulle vendite effettuando dei tagli dei prezzi a fine 2024, Tesla ha iniziato il nuovo anno con una ridotta disponibilità di veicoli nei concessionari europei. Secondo gli analisti bisogna prendere in considerazione anche l'effetto Juniper, ovvero la versione aggiornata della Model Y, già disponibile sul mercato cinese. Secondo alcuni osservatori di mercato, molti acquirenti europei stanno aspettando il restyling della Model Y, anziché acquistare i modelli attualmente disponibili.

L'ascesa dei competitor Mentre le vendite di Tesla rallentano a livello globale, i competitor guadagnano terreno. I colossi tedeschi, Volkswagen e BMW stanno rafforzando la propria posizione in Europa, mentre la cinese BYD punta ad espandersi in Germania con nuove reti di vendita e assistenza. Il marchio cinese, che ha già superato Tesla nelle vendite globali di veicoli elettrici, sta intensificando le iniziative per espandere la propria quota di mercato nel Vecchio Continente.